「事故傷害」成嬰兒三大死因 衛生局籲善用「居家安全檢核表」

〔記者蔡愷恆／台北報導〕根據台北市113年死因統計，事故傷害為台北市嬰兒主要死亡原因第3位，而回溯分析112與113年兒童死因，有18案與睡眠安全及墜(跌)落相關，以3歲以下幼兒佔多數，且發生在家中，因父母或主要照顧者缺乏正確知識導致意外發生。國立台灣師範大學衛教系副教授吳文琪也指出，參與兒童事故防制宣導活動，民眾中有4成對於居家安全認知不足。台北市衛生局呼籲民眾，善用居家安全環境檢核表，從臥室、廚房與浴室、客廳、陽台、門窗、物品收納、預防緊急事故設備等7大面向進行檢視，防止意外發生。

衛生局長黃建華表示，衛生局自113年起與台師大攜手合作，辦理兒童事故傷害防制宣導與教育訓練，涵蓋居家環境、日常照護到外出安全議題；此外，也編制兒童事故傷害防制小書及摺頁、睡眠安全與燒燙傷防制宣導素材、居家安全桌遊等，強化家長、照顧者、教保人員、托育人員等安全知能，提升其對事故傷害預防及應變能力。

廣告 廣告

國立台灣師範大學衛教系副教授吳文琪指出，參與活動民眾中有4成對於居家安全認知不足，尤其跌倒是兒童在家中最常見的傷害，因為好奇喜歡探索環境，容易攀爬椅子、傢俱而不慎跌落。她也鼓勵民眾善用「居家安全環境檢核表」，可預防兒童跌落、燒燙傷、誤食等潛在危險發生。

另外，衛生局也製作「安適寶貝樂居家」互動式桌遊教材，採遊戲化學習形式，將居家環境以顏色劃分為五大區域(客廳、廚房、浴室、臥室及樓梯)，運用圖卡引導兒童辨識不同場域及情境中潛在危險，可提供幼兒園、教保人員及家長使用，讓兒童在互動學習中提升警覺性，並從小培養正確安全行為。

【看原文連結】

更多自由時報報導

禁日旅遊半個月！日本旅遊業1反應中國傻了

中國女破壞大阪勝尾寺「台灣達摩陣」 老公制止無效畫面曝光

健康網》意想不到的大腸癌警訊 耶魯醫警：大便「這形狀」要注意

醫學院學生休學跑去開Uber打工 親吐殘酷現實

