事故癱瘓交通 桃園盼增交流道電子看板

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國道3號新北、桃園路段連續2天發生連環撞車禍，事故一直到通勤時段才排除，造成後方車流經國道2號回堵到國道1號內壢交流道，桃園市區道路交通也幾乎癱瘓。地方呼籲，設電子看板提供路況，做出改善，「別再紙上談兵」。桃園市交通局表示，今年初針對市轄交流道周邊全面盤點，並設4處CMS（交通資訊可變標誌）看板，後續將再評估可行性。

昨天清晨5時20分國道3號北向53公里鶯歌路段，發生6輛車碰撞意外，造成後方嚴重回堵逾13公里，桃園市區交通也幾乎癱瘓。

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民眾抱怨，塞到爆，天氣不佳提早出門，平常短短20分鐘的車程，卻花5倍時間才到公司，若有更多道路即時資訊、電子看板，預先讓用路人了解路況，就可以避免壅塞、交通大亂打結的狀況。

民進黨市議員徐景文指出，近期氣候不佳，國道一旦發生事故，造成回堵，民怨四起，直接影響到桃園市各區周邊道路回堵嚴重，多次建議市府增設路況電子看板，並呼籲地方、中央充分溝通，喊話「別再紙上談兵」，實際行動做出改善，別讓國道塞車成通勤族惡夢。

交通局回應，一般電子看板用來作為路況資訊、交通宣導或相關訊息發布，通常建置於壅塞路段前，用以提早警示，而CMS基礎標準尺寸為長4公尺寬1.4公尺、深2.5公尺，因其基礎空間較一般號誌基礎大很多，因此會面臨管線障礙，當地民意問題挑戰也較大，平均1組建置價格約為80萬元。

交通局說明，已於今年初針對市轄交流道周邊盤點，並於林口交流道、中壢交流道及大園交流道設置4處CMS看板，後續將再針對各易壅塞節點評估設置可行性。