事故處理專業分工 竹縣警成立交通新湖小隊

新竹縣「交通警察隊新湖小隊」揭牌。





新竹縣政府警察局為精進交通事故處理品質及強化勤務運作效能，22日正式成立「交通警察隊新湖小隊」，專責處理新豐鄉及湖口鄉各類交通事故案件，從制度面優化改革警政運作模式，讓交通事故處理及治安勤務回歸專業分工。

新竹縣政府警察局將交通事故處理任務自新湖分局各分駐(派出)所統一回歸「交通警察隊新湖小隊」專責處理，從現場跡證蒐集、現場圖繪製到談話紀錄製作等，皆由受過專業訓練之員警負責，以落實標準化程序並提升案件處理品質。

新湖小隊自9月1日起試辦迄今共受理1,700餘件交通事故，皆迅速而精準地到場排除並記錄相關跡證，期能透過專責化處理交通事故累積大量實務經驗，持續優化該制度之推動。除節省民眾等待時間外，更能維護當事人權益，亦能為縣府道路交通安全工作團隊提供更精確之前端資料，擬定整體交通環境改善策略。



