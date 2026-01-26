事故釀295行人身亡 3成需擔責

114年1至10月交通事故，其中有295名行人身亡，但細究原因，有89名、約3成的行人為「第一當事者」，代表責任最重。示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）

交通部統計114年1至10月交通事故，其中有295名行人身亡，但細究原因，有89名、約3成的行人為「第一當事者」，代表責任最重。主要事故原因，絕大多數行為是違規穿越道路，學者提醒，官方應宣導、執法並重，不只車輛禮讓行人，行人也得注意環境，綠燈不代表絕對安全。

據統計，行人為第一當事者的事故肇因，「未依標誌或標線穿越道路」占57％、「未依號誌或手勢指揮（示）穿越道路」占25％、「穿越道路未注意左右來車」占9％，其餘肇因還包括「在道路上嬉戲或奔走不定」、「未依規定行走地下道、天橋穿越道路」、「非駕駛者搶（闖）越平交道」等。

年齡層方面，少年、年輕人死傷比例最低，兒童、成年人次之，高齡者則明顯高出一截。數據顯示，行人事故中，兒童298傷、少年105傷、年輕人82傷、成年人20死847傷、高齡者69死721傷。

交通部路政及道安司簡任技正劉俐良說，近期推出多支宣導影片，一部分就是提醒大家專心過馬路，行人闖紅燈或從路段中間突然過馬路，都會讓駕駛反應不及，尤其針對高齡者，更是鎖定加強宣導的族群。

陽明交大運輸與物流管理學系教授邱裕鈞表示，大家常講「行人地獄」，但現實事故中，許多案例都觀察到行人才是主要違規者，不只車要注意人，人也該注意環境，在人手一機的時代，低頭族已忘記即便是綠燈也不代表絕對安全。

邱裕鈞認為，除宣導，警察執法也重要，警方注意到問題，過去一年對行人的開罰不少，這種公平性對交通秩序至關重要。