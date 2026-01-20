事業女強人韓志旼為愛相親 與《黑暗榮耀》朴成焄陷三角關係

由韓志旼、朴成焄、李基澤主演的韓國浪漫喜劇影集《未婚男女的效率戀愛》即將在2月28日開播！劇情講述事業女強人決心尋找真愛而去參加相親，遇見擁有不同魅力的2名男性後，在心動與搖擺之間逐漸探索愛情真諦的過程。製作團隊表示，這部作品描繪追求效率的現代人在工作與愛情之間的煩惱，期望能成為2030世代的戀愛教科書。

韓劇《未婚男女的效率戀愛》將於2月28日上線。（圖／TVING｜HBO Max提供）

韓志旼在劇中飾演女強人「李宜瑛」一角，她過往曾參與《比天堂還美麗》、《我們的藍調時光》、《我的完美秘書》等作品演出；朴成焄則飾演安定型男性「宋泰燮」，他以《魷魚遊戲》、《黑暗榮耀》等劇為觀眾熟知；曾演出《暴君的廚師》、《我的Happy Ending》的李基澤則詮釋喜歡自由不受束縛的年下男「申志洙」，三人形成甜蜜又緊張的三角關係。

韓志旼在劇中飾演愛情毫無著落的事業女強人。（圖／TVING｜HBO Max提供）

該劇改編自同名網路漫畫，由執導過《奔向愛情》、《離婚律師申晟瀚》的李在勳導演掌鏡。製作團隊表示:「希望這部作品能為在工作與愛情之間追求效率的2030世代，提供如同戀愛教科書般的指引。我們正全力準備，要呈現高效率的趣味，敬請期待。」這部劇將於2月28日晚間在韓國JTBC電視台首播，同步於HBO Max串流平台上線。

朴成焄在劇中飾演個性成熟的木工工作室代表。（圖／TVING｜HBO Max提供）

李基澤在劇中是個喜歡自由不受束縛的年下男。（圖／TVING｜HBO Max提供）

