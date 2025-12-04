事業廚餘養豬1年緩衝 養豬協會批轉型期太長

台中梧棲豬場未落實廚餘蒸煮，導致國內出現非豬瘟豬首例，禁宰禁運長達15天，損失不小。

為了補漏洞，行政院宣布全面禁止廚餘養豬，若想在1年轉型期繼續用廚餘養豬，得要裝GPS、監視系統，要花錢卻只能用1年，若改飼料則可拿補助，確實讓部分豬農心生放棄廚餘。

改用飼料每頭豬可獲補助3600元

台中市廚餘養豬協會副理事長羅志雄說：「你不管你怎麼配合政府，你可能不到一年退場，我3600元可以入袋為安啊，不用每天擔心政策怎麼變化啊。」

台中市廚餘養豬協會表示，目前約3、4成會員無奈決定改飼料。但中華民國養豬協會理事長潘連周卻預估，這波至少超過一半、甚至三分之二會轉型，不滿政府還給一年餵廚餘，要拉2000億養豬業跟幾百戶廚餘養豬戶一起冒險。

中華民國養豬協會理事長潘連周表示，「各縣市政府提早都禁了，你還有豬可以吃廚餘嗎？你沒豬了，你為了幾戶就要這樣，不對啊，錯誤。」

不少廚餘養豬戶內心還是希望，有機會推動廚餘集中蒸煮中心，但專家指出，依照目前法令恐怕行不通。

苗栗縣養豬協會前總幹事何桶生認為，「困難重重啊，因為你來源、原料沒有辦法統一，不可能做飼料規格化，飼料一定要規格化嘛。」

而廚餘養豬戶最多的桃園市，協會不滿政策毫無轉圜餘地，將號召北中南廚餘養豬戶5日下午開會，決定是否以全國聯合拒載廚餘來回應政府。

桃園市養豬協會理事長林承德指出，「真的是（反過來）環保尖兵把我們處理掉，你知道嗎？要讓它全省癱瘓才可以啊，我們全部都不要來載廚餘啊，全部都丟給政府處理啊。」

儘管環境部盤點，未來兩年每日還有300、400公噸廚餘需要焚化掩埋，但到2027年底，處理量能將足夠。但廚餘養豬戶表示，免費清運廚餘不再，未來可預期餐廳、團膳、加工廠會增加處理成本、轉嫁消費者，又或是乾脆隨意棄置，這恐怕不是社會所樂見的代價。

