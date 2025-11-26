事業生活如虎添翼！四生肖年末「貴人運爆棚」

記者李鴻典／台北報導

在年末的衝刺階段，單靠個人的努力往往不夠，若能獲得貴人的強力支持，事業和生活將如虎添翼。塔羅牌老師艾菲爾撰文，這段時期，宇宙能量場特別青睞那些充滿熱情、樂於助人或態度真誠的生肖，將他們的努力轉化為實質的人脈回報。「貴人運爆棚」的本質，其實是你過去所種下的善緣與魄力，開始集中發芽、結果。以下四個生肖，將憑藉自身獨特的魅力和特質，在關鍵時刻獲得重要的指引、資源和支援，讓年末的收尾工作順利無阻。

艾菲爾撰文，這段時期，宇宙能量場特別青睞那些充滿熱情、樂於助人或態度真誠的生肖，將他們的努力轉化為實質的人脈回報。（示意圖／pixabay）

生肖虎／魄力擔當，關鍵扶持：

生肖虎的朋友，你們的貴人運來自於你們的果敢與領導力，運勢聚焦於魄力擔當，關鍵扶持。你們天生不畏懼挑戰，敢於在關鍵時刻做出決斷，這種魄力帶來欣賞者。在年末收尾的重大專案中，當其他人都感到猶豫不決時，你們的擔當將會被高層看見。你將會發現，總有那麼一個人，在最需要的時刻挺身而出，為你提供資源、資金或技術支持，讓你成功度過難關。這份「有人挺」的經歷，不僅解決了眼前的問題，更為你們明年事業的晉升打下了堅實基礎。

辦公室貴人方位：正南方位。南方的貴人可能是你的直屬上司或權力核心的人物，他們欣賞你的果斷。

生肖馬／樂觀熱情，資源主動：

生肖馬的朋友，你們的貴人運來自於你們的開朗與感染力，運勢聚焦於樂觀熱情，資源主動。你們的樂觀感染人心，就像一團熊熊燃燒的火焰，能夠驅散周遭的負面能量，讓團隊氛圍積極向上。在這段時期，你們不經意間的一次搭線或引薦，就能促成一樁成功的合作。你們不需要刻意尋找，因為資源會被你們的熱情所吸引，主動搭線帶來資源。貴人樂意與你們合作，是因為在你們身上看到了無限的可能性與希望，與你們共事總是充滿動力。

辦公室貴人方位：東南方位。東南方的貴人可能是業界前輩或跨部門的合作夥伴，他們被你的正能量所吸引。

生肖羊／體貼溫暖，人情回報：

生肖羊的朋友，你們的貴人運來自於你們的溫和與體貼，運勢聚焦於體貼溫暖，人情回報。你們總是默默地關照身邊的人，不求回報地付出真誠和支持，展現出溫和體貼的特質。這種細水長流的善意，在這段時間將會迎來「人情存摺大爆發」。過去你幫助過的人，無論是同事、朋友或是客戶，都會在你的關鍵時刻伸出援手。他們的回報可能是給你一個重要的內部訊息、一筆意外的訂單，或是替你解決一個複雜的人際難題。這份好運，是你善良本質的回報。

辦公室貴人方位：西北方位。西北方的貴人可能是資深客戶或年長的導師，他們對你的感恩是長久積累的。

生肖豬／福星高照，無意指引：

生肖豬的朋友，你們的貴人運來自於你們的隨和與好福氣，運勢聚焦於福星高照，無意指引。你們的單純與樂觀，讓你們更容易吸引到正面能量的庇佑，迎來福星高照的好運氣。你們的貴人往往是突然出現的，他們可能在一次隨意的聊天、或一個不經意的場合中，給予你們無意間得到重要指引。這個指引可能是一句點醒你的話，一個對你有重大啟發的建議，讓你豁然開朗，找到解決問題的關鍵。這份好運提醒你，保持開放的心態，隨時隨地都可能遇到你的命運導師。

辦公室貴人方位：正西方位。西方的貴人可能是異性朋友或社交圈中的新面孔，他們的訊息往往充滿驚喜。

