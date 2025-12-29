事業轉型拚志業 婦唱夫隨好拍檔

慈濟志工邱辛美和先生潘良君，兩人原本在中國大陸長期經商定居，近年來、因為新冠疫情和中美貿易大戰，兩人把事業轉型，返回台灣居住後，回歸田園，以半退休的心態，經營農場副業同時，也把慈濟志業，當成主業。夫妻倆承擔各項慈濟工作，也經常牽手訪視貧病家庭。見苦知福的長期付出中，他們不再對世間財、有所罣礙，用自在輕安的心，用心做慈濟，賺取的功德財，讓夫妻倆更加歡喜。

穿上外套。

「穿這件會暖嗎 (會) ，暖喔。」

套上毛帽。

廣告 廣告

「這樣變年輕 又保暖。」

54歲的陳先生，中風後、無法工作，生活陷入困境。

「送上全球慈濟家人的祝福(補助)。」

慈濟照顧戶 陳先生：「身體這樣子(中風)以來，自己的親兄弟都沒有來看過我，就只有慈濟這些師兄師姊的關懷，真的很感恩。」

「 眼眶紅紅的。」

長期關懷的志工邱辛美、總和陳先生以姊弟相稱。

慈濟志工 邱辛美：「我自己是在14年前有受傷過，因為我們有身上的痛，我們更有辦法面對我們(慈濟)，自己的照顧戶 更能夠感同身受 。」

邱辛美歷經生死病痛，和先生潘良君牽手做慈濟。

慈濟志工 許永順：「(潘良君)師兄是在大陸做生意，是台商 最感動的就是(潘良君)師兄，為了要參加見習培訓(志工)，每個月從大陸回來，(搭機)飛回來上課 都不缺課。」

於是、婦唱夫隨、做慈濟的行善身影，從中國大陸、回到了台灣。

慈濟志工 邱辛美：「遇到(新冠)疫情 包括中美貿易大戰，我們(大陸經商)真的是，在金錢上損失很多，可是在精神層次上 是富有的，其實我還是很感恩，因為我有進入慈濟。」

夫妻倆、轉型事業，返回台灣定居，半退休狀態的他們，以慈濟志業為主業，農場收入為副業。

邱辛美的先生 潘良君：「現在常在農園在耕作的時候，我聽到(慈濟)任務，馬上我就把(農耕)工具丟下，趕快回去(慈濟) 出勤。」

慈濟志工 邱辛美：「上人給我們的方向，然後我們跟著這個方向， 繼續努力前進 心生法喜心，做我們該做的事情。」

更多 大愛新聞 報導：

慈濟一甲子 盤點足跡展望未來

睡覺中遇地震 第一時間保護頭頸

