事權劃分 資料僅1張A4紙 地方不滿 中央喊刪補助款

政院邀集討論《財劃法》，原以為能敲定最終版本，沒想到朝野風暴再起!主計總處18日召開中央與地方事權劃分研商會議，卻以削減已核定計畫補助款為要脅，訴求地方通過政院版《財劃法》，引來與會地方縣市代表強烈反彈。桃園市副市長蘇俊賓更痛批此舉動輒影響數十億至上百億，嚴重違反信賴原則，也會讓地方預算編列陷困境，完全無助政策溝通。

據悉，各縣市政府相當重視昨天的會議，都由副縣市長、祕書長或財主局處長出席，但政院提供的說明資料僅單薄的A4紙1張，約700餘字，內容空洞不見公式和試算，縣市代表紛拿手機拍簡報檔，台下甚至傳出耳語感嘆：「為什麼要像賊一樣偷拍？」

政院簡報指出，計畫型補助如捷運、軌道建設等仍依據地方財政，為中央補助項目。蘇俊賓當場質疑：「既然原則沒有變，各縣市為什麼陸續接獲通知，已核定的重大計畫補助額度下修？」主計總處、財政部解釋不是政院不支持，是現有預算能量無法全數支持，還說「若院版的財政收支劃分法通過，比例和額度都不會有問題」。

蘇俊賓表達強烈異議，直指若貿然調整已核定的計畫和中央地方分配比例，除違反中央地方信賴原則，地方預算編列與執行也有極大困擾。他痛批政院怎能將修法與執行中的重大建設掛勾，刪減補助比例，並以「通過版本後才能恢復」為條件，形同施壓地方政府，無助政策溝通，喊話請政院重新考量。

也有綠營執政的南部縣市對此表達反對。中市府祕書長黃崇典說，會中主計總處僅強調1原則，就是不會低於114年的預算，大家都很失望，好像回到原點。他強調，地方目前在計畫執行中的、中央片面不給預算或調降，地方財政會很困難，「都要停工了，怎麼辦呢？」

新北市新聞局長李利貞說，中央僅承諾修法後各縣市獲配金額「不低於民國114年」，非「不低於115年」，讓縣市政府不免憂心修法走回頭路，往後補助款只會續減，籲中央討論地方建議。