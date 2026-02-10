事沒做完還準時下班 主管氣炸砲轟員工 一票人不挺

一名網友表示，近日公司來了一個剛畢業沒多久的菜鳥，明明當天工作還沒做完，但只要一到下班時間就走人，害他多次自主加班幫新人擦屁股，結果跟對方談話，對方還稱加班的話要給加班費，讓他怒轟員工該負的責任不應該與「奴性」畫上等號，引起討論。

一名自稱在傳產公司當小主管的男網友昨（9）日在Dcard表示，最近帶一位剛畢業沒多久的新人，不斷刷新自己的三觀，「我知道現在提倡 Work-Life Balance，我也很不喜歡加班文化，但前提是『你的工作要在時間內完成』吧？」

原PO指出，新人每天不到下班時間就開始收包包，接著準時打卡走人，明明好幾次手上案子還沒處理好，甚至有隔天一大早開會就要用的資料有明顯錯誤，結果新人還是準時閃人，害他只能自己加班幫對方擦屁股，隔天進行談話時，對方還稱要給加班費，讓他無言心想「你是因為效率差、做錯事才需要留下來修正，這還要算加班費？那我們這些幫你收爛攤子的人算什麼？」

原PO感嘆，現在只要講到責任感，就好像成為一種奴性，讓8年級生的他變得很像在職場上倚老賣老，「現在年輕人的職場觀都這樣嗎？還是我真的老了，跟不上這種『躺平』的節奏？」

不過網友則認為「準時下班沒問題啊，加班就是要給加班費，工作效率不佳並不是無償加班的理由」、「工作量如果無法在8小時內完成，那就不合理啊」、「照你這樣說，那我今天提早做完就可以提早下班囉」、「加班就是加班，工作表現不佳就請把員工資遣」、「不開除他是覺得下一個人也一樣嗎？那不就代表貴公司薪水只找得到猴子」。

