事發前才現身社群！曹西平身亡「享壽66歲」經紀人痛心發文

藝人曹西平於29日深夜被發現在新北市三重家中身亡，享壽66歲，消息震驚演藝圈。令人意外的是，曹西平在當天凌晨三點多才在社群媒體發文，談論對演藝圈的感想，而他生前並無傳出重大疾病。曹西平的乾兒子，同時也是他的經紀人痛心發文，請求與曹西平有血緣關係的家人將後事交由他處理，據了解曹西平多年前已與四位兄弟鬧翻，僅與乾兒子及前嫂嫂龍千玉保持良好關係。

曹西平驚傳離世。（圖／翻攝自曹西平臉書）

曹西平被發現時已倒臥在家中，身體開始出現僵硬，呈現OHCA（到院前心跳停止）狀態。警消及救護人員第一時間趕到現場，但為時已晚。

廣告 廣告

曹西平的乾兒子在社群媒體表示，他幾天前出國，回台灣後準備找曹西平，卻發現他已在睡夢中離世。他在貼文中提到「很多話想講，可是沒有思緒」，並希望能全權處理曹西平的後事。

曹西平乾兒子兼助理發文尋求曹西平家人授權他處理後事。（圖／截圖自曹西平臉書）

曹西平的老友林先生對於好友的離世感到唏噓，他表示：「他的一生真的不是很平順，他很孝順，非常孝順，晚年他爸爸媽媽都他在照顧，大哥、二哥都沒在理。」林先生回憶道，曹西平從小就熱愛表演，「很會跳，很會扭，走路也會扭到很漂亮」。

生前，曹西平曾在節目上真情流露，表達對獨居的恐懼：「我很怕我一個人在家裡，萬一我洗澡...很多事情很難講。」他也曾囑咐乾兒子：「有天曹大哥走的時候，你把所有的東西，你都知道在哪裡，你就幫我處理，簡單處理，不用通知誰。」如今，這份擔憂成真，曹西平如其個性般灑脫地離世，甚至連再見都來不及說。

更多 TVBS 報導

曹西平過世／2天前才哀嘆：一切交給老天安排 生前「最後發文」曝

曹西平過世／龍千玉平安夜傳訊息已讀不回 悲痛吐：一語成讖

曹西平過世／名言「醜八怪」成絕響 網湧臉書淚喊：四哥快罵我

曹西平過世／經典墨鏡+響哨！昔曝粉絲求罵「你這醜八怪」成絕響

