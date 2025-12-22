事發地湧哀悼人潮！UG慘翻車「這間店」反被讚爆 網曝：害到很多加盟主

社會中心／彭淇昀報導

27歲嫌犯張文19日在捷運台北車站、中山站隨機殺人，震驚社會，各品牌表達哀悼，手搖飲品牌UG的聯發國際董事長鄭凱隆，因日前在事發現場擺放印有品牌Logo的飲料與花束，遭網友抨擊趁機打免費廣告，反觀火鍋店雞湯大叔宣布一日所得全捐出，網路上出現「雞湯大叔被讚爆、UG卻被罵翻」的對比。對此，網友怒批，「送手搖真的傻眼，是想要放在那邊臭掉喔？」

UG獻花悼念「露出LOGO」，引發民眾抨擊。（圖／民眾提供）

一名男網友在Dcard發文表示，北捷發生隨機殺人事件後，各家企業都想表達關懷，但結果相差甚遠。火鍋店「雞湯大叔」宣布12月21日恢復營業當天，將全數營業額（不扣成本）捐給受害者家屬，且12月19日當天前來用餐但沒付款的客人也全額買單，還贈送每位客人布朗尼。

「雞湯大叔」臉書粉專昨（21）日發文表示，經過一天的整備，成品南西店21日起恢復正常營業，面對19日中山商圈的突發事件，以及昨日暫停服務所帶來的不便，致上關懷與歉意，並宣布將21日恢復營業的「全數營業額」捐贈予事件的受害者家屬。

對此，原PO表示，雞湯大叔的文案寫得很溫暖，彷彿在傳達「願這個世界依舊感到溫暖」的意思，完全沒有炫耀的感覺，就是很單純想幫忙；反觀UG Tea老闆，親自送飲料跟花束去獻花，雖然立意是好的，但問題出在Logo太明顯，整個像置入性行銷。

原PO認為，「2家都是想做好事，但雞湯大叔低調實在，把錢真的拿出來幫忙，UG則是太高調了，在悲傷的場合，商業氣息太重就會被放大檢視」，原PO也浩淇網友們的看法，「你們覺得企業該怎麼做才比較好？」

貼文曝光後，隨即湧入熱烈討論，「UG還放一袋手搖飲是什麼意思？行銷的太過頭讓人反感」、「送花有他的商標就算了，送手搖真的智X，是想要放在那邊臭掉喔」、「目的太明顯讓人反感啊」、「花可，飲料不可」、「一個想溫暖社會，一個想溫暖自己的錢包」、「送個花袋子LOGO那麼大，老闆甚至穿全身綠UG衣，手法太粗糙了啦」、「UG那個還找人來拍，真的蠻無言的，老闆害到很多加盟主」。

針對此事，UG Tea樂己因董事長鄭凱隆公開道歉，表示「我的原意想要前往致意與表達哀悼，加上門市就在附近，才會有將飲料帶往現場的行為。然而，我深刻理解，無論出發點為何，這樣的行動就是不恰當的」，透過這次事件，也清楚學習到，他身為董事長，自己的行為確實容易造成社會觀感不佳，也進一步引發不必要的輿論與誤解。這本是一件令人悲痛的事情，卻因為自己的不當行為而模糊了真正該被關注的焦點。他願意完全承擔責任，並向社會大眾致上最誠摯的歉意，也會深刻檢討自身的判斷與行為。對此再次感到非常抱歉。

