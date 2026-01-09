事緩則圓？代理孕母修法牽涉甚廣 綠委直言：立院不應急著給答案

民進黨立委伍麗華認為，代理孕母牽涉範圍甚廣，應事緩則圓，立院不應急著給答案。 圖：金大鈞／攝

[Newtalk新聞] 立法院衛環委員會昨（8日）排審《人工生殖法》修正草案，其中民眾黨立委 陳昭姿、國民黨立委陳菁徽所提版本將代理孕母納入修法內容，引發社會高度爭議。對此，民進黨立委伍麗華今（9）再次表達疑慮，強調立法院不應倉促立法，須進行更全面且細緻的討論。

伍麗華指出，目前《人工生殖法》修正僅有 9 個條文規範代孕者與委託者之間極為複雜的關係，她認為這樣的情況「非常危險」，對法律與倫理都會造成極大衝擊。她強調，相關議題不應只限於單一法律修正，而應通盤檢討民法、刑法等相關制度。

伍麗華進一步說明，代理孕母制度牽涉到親屬權、撫養權、繼承權等核心法律關係，同時也須防範新型態的犯罪風險，包括人工生殖或器官遭竊盜、侵佔，及背後可能衍生的金流問題，這些都需要全面納入考量。

她認為，立法院不應急著給出答案，而是應該進行更多、更細緻的討論；在制定法律規範時，更不能因為服務特定族群，而傷害另一群人，甚至必須將「未出生生命的最佳利益」納入最重要的考量。

伍麗華也指出，血緣關係並非建立真正有愛家庭的必要條件，從許多家暴案例與收養制度的實務經驗可見，許多孩子透過收養同樣能擁有良好的生命發展。她再次強調，立法時不應制定可能傷害他人的規範，而應回到更周延、細緻的社會討論與法律設計。

