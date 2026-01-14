陳慧文

任職於某分公司的巧珍，是一個小組長，這週六的社慶活動，巧珍這組負責園遊會的設攤；但好巧不巧，由於巧珍的資歷和專業，總公司要求巧珍在本週三到週五，前往本部所在的縣市，擔任培訓課程的指導老師。

其實，巧珍的組員們雖然聰明、有能力，但有好幾位是太有「主見」、個性「微衝」、有時會「耍小聰明」、「微偷懶」的年輕人，平日多半是巧珍瞻前顧後，才沒出大事。所以僅管巧珍出差前，對於組裡的例行事務、園遊會設攤的分工等等，多所叮嚀交代，但週三前往總公司時，內心還是有些忐忑。

還好，週三平安無事地過去了。但是週四早上，巧珍收到另一組長阿傑（化名）的「告狀訊息」，原來是巧珍這組中的兩位，工作上有所疏漏，經阿傑糾正，還態度不悅地回嘴道：「你組上的組員去年負責這部分時，也是這麼做（也有疏漏）啊！」

同樣是組長，巧珍知道阿傑氣憤的原因，他覺得自己是善意的提醒，並未責怪、更沒要懲處；而去年的事，當時他未發現、也無人反應，如今已難查證；若是真的，也不代表其後就可一再錯下去；現在既已發現，即時改正就好，不必因此怒氣沖沖。巧珍向阿傑道歉後，巴不得光速飛回辦公室對整體組員機會教育一番，隨即打開她這組的Line，從做人道理到處事方法，一股作氣、洋洋灑灑寫了三百多字。

寫完之後，巧珍的手指正要按「送出」鍵時，以往一位前輩經常提醒她的話突然好似在耳邊響起：「事緩則圓」——這也是她這兩天在培訓課程中常對學員們說的話——她的手停在空中，決定考慮一下，再看一遍。她發覺這段文字雖然懇切，但流於嘮叨；組員們正忙著園遊會的事，看到這段落落長的文字，一定只覺得厭煩；而且出包的只是那兩位，何必因為兩位組員的疏失，弄得整組烏煙瘴氣，影響士氣呢？若要個別私下告誡那兩位組員，與其現在私訊，不如等巧珍回分公司後，再當面與他們聊聊。其實這件事經過阿傑指點，已經修正、解決了，至於觀念、心態上的問題，必須慢慢溝通、調整，並不急於一時；現在貿然傳個長篇大論，恐怕是反效果啊！

於是，巧珍把這段文字另外存檔，然後傳了段鼓勵、感謝組員準備園遊會的話。後來巧珍的公假圓滿結束，回分公司參與社慶，組員們籌辦的園遊會在團結、熱絡、溫馨的氣氛中大成功。又過幾天，巧珍尋著機會提點了那兩位組員，他們允諾日後會更加理性溝通、三思而行，避免立即動氣、造成不必要的不快。巧珍心想：其實不僅組員們需要平和理性，當組長的也一樣需要，她慶幸自己當時未動氣發言，如今才有較好的結果。