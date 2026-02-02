事隔多年米蘭達依然不識小助理 《穿著Prada的惡魔2》預告

大家應該還記得，第一集米蘭達被因為暴風雨被困在邁阿密，曾吵著助理小安幫她找飛機，現在連直升機都能使喚了。（20世紀影業提供）

闊別20年後，《穿著Prada的惡魔2》（The Devil Wears Prada 2）終於讓《伸展台》總編米蘭達回歸，但這次她已經不識昔日小助理，即使小安自我介紹，加上艾蜜莉不斷提醒也無法讓她想起往事，還反問「那我在哪？」

儘管原著小說作者蘿倫薇絲柏格（Lauren Weisberger），已經在2013年推出了續集，但這次《穿著Prada的惡魔2》並不全盤採納小說續集的內容。安海瑟薇（Anne Hathaway）飾演的二號助理小安，在電影裡是成為了調查記者，在四處各地採訪之後，又回到了《伸展台》雜誌，擔任專題總編，調查關於二手時尚店的報導。艾蜜莉布朗特（Emily Blunt）飾演的第一助理艾蜜莉，則成為奢侈品牌的行銷主管，主掌預算，反而成為總編米蘭達想要討好的對象。

當然在正式預告推出之前，電影的主要演員都接受美版《Vogue》雜誌的採訪，這當中的理由應該不用多說了吧？！畢竟蘿倫薇絲柏格當年幹過美版《Vogue》總編安娜溫圖（Anna Wintour）的助理，所以米蘭達的靈感就是這樣來的！

飾演米蘭達的梅莉史翠普（Meryl Streep），笑說回歸續集演出，就像是走進自己的衣櫃，一邊翻一邊想，「喔，不知道這件是否還合適？」艾蜜莉布朗特則說，這的確有回家的感覺，但是也笑說能夠再次演出勢利眼的艾蜜莉，實在是太容易了，「這號人物對我來說就是易如反掌，她活似個瘋子，也許我該反問自己，『為什麼如此容易呢？』」

艾蜜莉布朗特再次演出講話很會酸人的艾蜜莉，這個造型應該不會被說很像陳亞蘭吧。（20世紀影業提供）

當然她們也提到2025年在紐約街頭拍戲時，引發路人群眾圍觀，幾乎是每一場戲都受到英雄式的歡迎，人人手機都拍個沒完。梅莉史翠普記得很清楚，20年前拍第一集的時候，根本沒人在乎她們，可是現在就不一樣了，「當我第一次出現在紐約第六大道時，換好衣服，從休息車走出來，聽到了群眾的掌聲。當我們拍攝大都會慈善晚宴的那場戲時，情況更加瘋狂，好多群眾都打扮成米蘭達！老實說，這讓我得卯足全力。」

安海瑟薇則說，當梅莉史翠普在第六大道外景亮相時，她人是在她後方15公尺，「我清楚聽到無線電對講機說，『米蘭達要出來了』，從她身頭看這一幕，好迷幻。那一刻，我感覺到路上好多人都開了門探頭在看，這讓我回到22歲。但慶幸的是，她這回沒有一直維持米蘭達的樣子，所以我們有機會可以說說笑笑。」

