事隔1年 台灣去年12月景氣燈號重返紅燈

▲國發會今日公布12月景氣對策信號綜合判斷分數為38分，較上月增加1分，燈號轉呈「景氣熱絡」的紅燈。（圖／取自國發會報告）

[NOWnews今日新聞] 國發會今日公布12月景氣對策信號綜合判斷分數為38分，較上月增加1分，燈號轉呈「景氣熱絡」的紅燈，距離上次亮起紅燈，已相隔1年時間，主因是受惠AI需求持續強勁。



展望未來，國發會經濟發展處長陳美菊表示，全球主要雲端服務供應商（CSP）持續擴增資本支出，2026年資本支出年增率高達40%，顯見AI需求強勁，加上台美關稅談判底定，「我們非常樂觀」。



但她也提出，未來仍有4種亂流恐影響到經濟前景。第一，美國最高法院關稅裁決尚未出爐，若《國際緊急經濟權力法》適法性有疑慮，美國是否改採其他方式，必須持續關注。



其次，主要國家貨幣政策方向不一致，美國聯準會（Fed）降息、中國也朝降息方向前進，日本則可能升息。



第三，中國反內捲措施下，產能外溢影響仍存；其他國家是否反制中國，這些貿易摩擦都帶來不確定性；最後，儘管AI需求持續，市場高度關注龐大投資是否能夠轉為獲利，如果投資人疑慮放大，將打擊企業信心。

