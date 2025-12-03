事隔11年 馬來西亞將重啟馬航MH370搜索行動

記者潘紀加／綜合報導

馬來西亞交通部3日表示，將於12月底重啟馬來西亞航空公司（Malaysia Airlines）MH370航班搜索行動，儘管距離這起失蹤事件發生至今已過11年，但仍可望為乘客家屬帶來一線希望。

英國《衛報》（The Guardian）報導，根據馬來西亞交通部聲明，總部位於美國的海洋探勘公司「無限海洋」（Ocean Infinity），將自12月30日起在「經評估最有可能的目標區域」，針對馬航MH370航班失蹤殘骸，展開為期55天的水下搜索行動，不過並未進一步透露具體位置等細節。

報導指出，馬航MH370航班於2014年3月8日，在吉隆坡飛往北京途中離奇失蹤，當時正向西飛越麻六甲海峽，機上載有12名馬來西亞機組員，以及來自中國大陸、馬來西亞、澳洲、印尼、印度、法國、美國、伊朗、烏克蘭、加拿大、紐西蘭、荷蘭、俄羅斯和我國等227名乘客。事發後多國和私人機構都曾在印度洋海域搜索飛機殘骸，但迄今仍然下落不明。