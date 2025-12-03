「一二三，一起唱！」布袋音樂節亮點預告：攜手十年夥伴共創偏鄉永續教育

記者/鄭欣宜報導

在台灣西南沿海的嘉義布袋港，一場跨越藝術與科技的教育實驗，即將邁入第三年。由台灣科藝文教協會與嘉義縣布袋鎮公所共同發起，「2025年第三屆布袋音樂節」是年度慶典，更是協會實踐偏鄉教育永續發展的關鍵里程碑。歷經艱辛草創的第一屆奠定基礎，以及第二屆穩健前進、擴大影響力後，本屆活動以「一二三，一起唱！」為主題，象徵著布袋漁港的活力與共同往前行的期待。這場以教育為核心的社區慶典，將於12月7日於布袋港旅客服務中心盛大登場，聚焦舞台上的夢想，更著眼於在地創生與教育資源的長遠挹注。

布袋港旅客服務中心湧入觀眾欣賞各類團體盛大演出。圖/台灣科藝文教協會提供

信念驅動：十年夥伴實踐文化ESG的永續經營

台灣科藝文教協會的成立，源於看到了偏鄉藝術及科技教育的迫切需要。這份對永續教育的承諾與永續經營的決心，仰賴長期且堅實的夥伴關係。

協會特別感謝協辦單位創璟國際品牌顧問的褚若堯和盛德好整合行銷的林士豪兩位創辦人所給予的長期支持。他們與蕭理事長之間的結緣並非只始於第一屆布袋音樂節，而是十幾年來默默推動偏鄉教育的夥伴，他們共同創立了台灣科藝文教協會，並持續以企業力量對偏鄉進行教育倡議。這份跨越多年的付出，正是文化ESG實踐的最佳典範。透過這樣的多方協作，布袋音樂節得以連結多方資源，發揮其強大的影響力。

亮點一：台灣首創！布袋青少年交響樂團（BYSO）重磅首演

本屆布袋音樂節最大的教育成果，即是布袋青少年交響樂團 (BYSO) 的首次公開演出。台灣科藝文教協會於2025年編列預算向企業募款，成功成立了 BYSO。BYSO 是台灣首創的跨校合作樂團，它集結了布袋鎮內五所中、小學的孩子。第三屆布袋音樂節將作為 BYSO 首年發表的重要舞台，其公開亮相預計將成為媒體亮點。

協會致力教育永續，成立BYSO是全國首創的跨校合作模式樂團，畢業學生可持續參與，展現永續教育與傳承的理念。圖/台灣科藝文教協會提供

亮點二：學童站上舞台，拓展視野與建立自信

布袋音樂節的核心計畫宗旨，即是透過大型音樂表演活動，讓學童有機會與國內知名音樂家共同演出。在協會的資助與協助之下，包括師資各方面的問題皆得到支持，讓原本可能只能接觸學校現有樂器（如直笛、太鼓或樂隊）的孩子們，能夠延續音樂學習。

這場「教育重逢」的舞台，讓學童們獲得難得的舞台經驗。在活動當日，布袋鎮內中、小學的藝文展現將輪番上場，最終更將與林天吉指揮家所率領的國際級超高水準演出的台北市民交響樂團一同進行大合奏，藉此拓展學童視野及生活經驗。理事長蕭愉霈指出，孩子們透過樂團的訓練，不僅增加了自信，在各方面也更為穩定。

BYSO孩子在團練中笑開懷，透過音樂累積自信，為即將與專業樂團同台的大合奏做好準備。圖/台灣科藝文教協會提供

亮點三：教育體驗區：科藝與社會議題的啟發

教育體驗區是第三屆布袋音樂節四大主題活動之一，其目標是「知識獲取」和「教育啟發」。這塊區域的設置，是台灣科藝文教協會發展的重點之一。

體驗區將設立科學闖關攤位，讓民眾透過遊戲活絡人潮並獲取科學小知識。在科藝方面，今年活動特別將「科學」納入科藝發展重點之一，規劃了無人機飛行體驗、多組機器人及科學遊戲，讓民眾在參與闖關遊戲時，感受科技的啟發。

此外，因應政令宣導及生態保育（環境保護）皆為現今社會重要議題，教育體驗區亦邀請相關單位設攤，進行政令宣導及生態保育相關推廣活動。此配置體現了協會「音樂為本、語言為橋、科學為能」的教育願景。

亮點四：台灣科藝文教協會專屬公仔首度亮相

在精彩的音樂表演與豐富的教育體驗之外，台灣科藝文教協會也將發布專屬公仔。根據活動節目表所示，協會的公仔見面會將於活動當日登場，也將為活動增添童趣與亮點。

台灣科藝文教協會專屬吉祥物首度亮相，以可愛形象為布袋音樂節增添童趣與亮點，並將於活動當日舉辦公仔見面會。圖/台灣科藝文教協會提供

特別活動：高空煙火的夢幻閉幕

今年布袋音樂節的閉幕儀式，特別規劃了高空煙火的施放。這場高空煙火將在當日大合奏結束後施放，為音樂節畫下夢幻句點。

這項特殊活動仰賴各界資源挹注。主辦單位特別感謝永豐煙火製造企業股份有限公司慷慨贊助，讓布袋港夜空增添光彩。此外，活動的順利籌辦與資源爭取，亦有賴立法委員蔡易餘服務處等協辦單位的大力支持與協助募款。

誠摯邀請全國民眾於12月7日蒞臨嘉義布袋港旅客服務中心，一同支持這股透過文化ESG實踐永續教育的影響力，見證偏鄉孩子的舞台夢想！想了更多關於布袋音樂節的最新資訊，請進入台灣科藝文教協會的官方臉書粉絲團：https://www.facebook.com/LightForGrowth/查看。