二中大學博覽會 諮詢交流熱絡

台南二中二十六日舉辦大學博覽會，吸引五十校系所設攤，吸引二千名家長與學生諮詢。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

國立台南第二高級中學於十二月二十六日舉辦「大學博覽會」，邀集多所國內知名大學及升學相關單位進校設攤，提供學生與家長面對面諮詢交流的機會，活動現場氣氛熱絡，反應踴躍。

台南二中輔導室黃思騰主任表示，近年來在少子化浪潮的衝擊下，國內大學面臨招生環境的重大轉變，紛紛主動走入高中職校園，透過拜訪、聯繫或參與大學博覽會等方式，與學生進行更直接、深入的互動，期望吸引優秀學子就讀。

這屆「大博會」受邀的國內知名頂尖大學及地區特色大學等，共五十餘所大學參展，包括相當重視國際學習的政治大學，與全球超過三百所大學簽訂學生交換合約，提供學生出國交換機會。

陽明交通大學強調人工智慧與醫學結合，提供理工學群與醫藥學群學生更多選擇；設有商船學系的台灣海洋大學、主打古蹟修復及木雕精工陶瓷的台南藝術大學、強調「英語授課、全住宿制」的淡江大學等校的詢問度都很高。

在校系介紹講座方面，今年邀請國立高雄師範大學工業設計學系蕭坤安教授蒞臨講座，他強調未來人才的培育是以專業素養、終身學習能力之跨領域人才為目標，因此工業設計學系近幾年也開始招收對人文方面有興趣的社會組學生，雖然社會組學生有時在基礎學科能力上表現不若理工專長的同學，但是藉由課程的訓練與培養後，在學校學習以及就業等方面都有很好的表現。

主辦單位表示，一天下來，台南二中今年的大學博覽會場，在該校學生及永仁高中熱情參與下，共計約二千人次參觀。未來將持續透過多元升學輔導活動，協助學生拓展視野、規劃生涯方向，讓每名學生都能在充分了解自身興趣與能力的基礎上，做出最適合自己的升學選擇。