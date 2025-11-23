二二八走讀行程反響熱烈 重返南部歷史現場讓民眾重新看見台灣記憶

（觀傳媒新聞）【記者宋德威、陳佩琪／高雄報導】二二八事件是臺灣社會共同的歷史傷痕，無數前輩為守護家園與親人而遭受威權迫害，生命在強權的紅筆下被迫畫下句點。然而，民主前輩的意志並未因此消失，反而如同希望的樂聲，穿越威權年代低沈的陰影，在中壢事件、橋頭事件、美麗島事件等民主運動中逐漸響亮，最終匯聚成臺灣追求自由與人權的堅定力量。

為了讓更多民眾深入理解臺灣民主化的脈絡與南部地區的歷史現場，高雄市二二八關懷協會於 9 月 28 日與 11 月 1 日，分別在高雄、岡山及台南舉辦兩場走讀活動。行程涵蓋高雄事件起源點、鼓山二路防空壕、二戰日遺坑道、高雄神社、大水塔、緝私隊（前警總）、鼓山洞、日遺淨水廠、前民防中心、柴壽山小山技師碑、哈瑪星鐵道、壽山自然國家公園管理處展館等地；並延伸至岡山228和平紀念公園、岡山教會、湯德章紀念公園、湯德章故居、楊逵文學紀念館與噍吧哖事件紀念園區。豐富的路線與現場導覽，使參與者獲益良多。

理事長王文宏表示，二二八事件的重要根源之一即源自統治者與人民之間的文化落差，文化水平偏低的統治者往往以武力與鎮壓維繫統治。2007 年行政院核定「二二八事件責任歸屬研究報告」指出，蔣介石對 1947 年殺害逾兩萬名台灣人民負有最大責任。他強調，唯有認識自己的歷史，人民才會真正珍惜土地、捍衛自由。協會呼籲賴政府整合內政部、文化部及教育部力量，深化二二八相關教育，落實促轉條例所規範的歷史責任。

旅居海外多年的參訪者潘建宇表示，此次走讀讓他深刻感受到南部地區蘊藏的珍貴歷史資產，許多景點既具文化價值，也承載人民的生命故事。他期盼全民同心守護島嶼，讓臺灣不只是名義上的民主國家，更是實質自由、尊重與記憶共存的土地。他也感謝講師們的專業帶領，使他重新看見台灣歷史的深度與溫度。

此次走讀行程的特殊意義在於：引導民眾親自踏上歷史現場，拉近時代與記憶的距離。透過步行、觀看、聆聽與理解，參與者不只是學習「知識」，更以身體感受歷史脈動，進一步體會民主得來不易的真實重量。

