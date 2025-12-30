二仁溪舊鐵路橋、永安黃家古厝修復經費核定 工程明年啟動

市定古蹟二仁溪舊鐵路橋跨越二仁溪，是台灣現存最早的複線鐵橋。(記者蘇福男攝)

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市定古蹟二仁溪舊鐵路橋和歷史建築永安黃家古厝，在立委邱志偉極力爭取修復經費，文化部文資局已分別匡列1.1億、3300萬元經費，預計明年由台南市和高雄市文化局啟動修復工程，邱志偉強調，兩處具文資身分建物承載豐富歷史故事，修復完成後將豐富北高雄景點及歷史內涵。

二仁溪舊鐵路橋跨越二仁溪，是台灣現存最早的複線鐵橋，見證日治時期工程及工業技術，邱志偉從爭取台鐵無償撥用，到後續針對鐵路橋調查研究、修復工程規劃設計等經費，持續關心要求文資局補助經費，文資局已匡列1.1億總經費，將補助6成經費，其餘經費由台南市和高雄市文化局支應，預計明年度啟動工程。

邱志偉表示，他向水利署爭取經費，二仁溪已由六河分署分6期完成景觀營造工程，目前已是高雄湖內、茄萣、台南仁德及南區民眾重要休憩運動帶狀綠帶，營造工程最西可連接茄萣海堤，最東邊則到二仁溪舊鐵路橋，待鐵路橋修復完工後，運動民眾往返二仁溪兩岸將更便利，舊鐵路橋修復除有歷史意義，還可肩負通行需求，地方民眾都非常期待。

另超過百年歷史的永安黃家古厝，為黃氏家族在永安打拚的歷史見證，古厝內祠堂在1930年及1962年間，分別聘請國寶級父子畫家潘春源、潘麗水繪製畫作，是古厝中最珍貴的資產之一；黃家古厝修復工程加上畫作修復，文資局共匡列3300萬總經費，將補助7成經費，修復工程預計明年啟動。

黃家古厝後代子孫黃鶯表示，古厝在永安已屹立超過百年，因下雨進水，再不修復將導致古厝坍塌、畫作損毀，因此向邱志偉陳情，希望能盡速修復，後續邱志偉多次辦理會勘，從古厝調查研究開始，並同步進行緊急防護工程，古厝新增屋頂，減緩損壞速度，修復規劃設計、修復工程等，都有順利爭取文資局經費補助。

黃鶯強調，黃家古厝修復家族將負擔部分經費，目前還在籌措中，未來古厝修復完成，將開放民眾參觀，期盼潘氏父子的繪畫大作、古厝建築及格局，能再度呈現世人眼前，持續訴說黃家在永安的開墾歷史。

超過百年歷史的永安黃家古厝，為黃氏家族在永安打拚的歷史見證。(記者蘇福男攝)

