二仁溪「綠色堤防」工程與生態兼顧 為棕沙燕蓋房子、幫草鴞造棲地

六河分署在二仁溪推動綠色提防計畫，針對棕沙燕等小型鳥類，打造有利於繁衍的生態巢箱。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕水利署第六河川分署在二仁溪下游沿岸台南段推動綠色堤防計畫，提升防洪安全，也營造環境優美的親水步道，更首創於高灘地建置讓棕沙燕等小型鳥繁衍的巢箱，砍除世界百大入侵種銀合歡，復育草鴞喜愛的白茅、甜根子草，增闢新棲地，肩負守護生態的重任。

六河分署2017年啟動綠堤營造計畫，自出海口逐步往上游分段施作，涵蓋高雄與台南的兩側河岸，工程共有6期，仁德中洲是最後一哩路，全長約4.25公里，投入經費逾1.08億元營造，範圍從港尾溝溪滯洪池附近到市定古蹟二層行溪舊鐵路橋，已經順利完工。

副分署長吳宗寶表示，主要是原有堤防老舊，防洪高度不足，植栽綠蔭欠缺，加上棲地劣化、通行斷點與人車爭道等問題，且休憩節點稀少，影響民眾駐足意願，因此全力推動整體環境營造工程。

吳宗寶指出，規劃期間拜會了各相關單位，並聽取專家建議與地方民意，工程設計上，以守護、保育動植物的生態為最高原則，避免過度干擾，留住沿岸的自然資源，甚至貼心地搭建鳥類的繁衍基地，讓河川環境永續。

綠堤計畫已經全部完成，為二仁溪沿岸增添老少咸宜的休憩空間，生態巢箱座落在仁德中洲段，吳宗寶提到，其實在施作前，透過現地觀測，原本鳥類就有28種，竣工後不減反增，又多了4分之1，顯見守護成效，且只要有心，人為建設與自然保育能夠兼顧。

吳宗寶說，在草生地指標鳥類中，現場拍攝到一、二級保育的草鴞與黑翅鳶、環頸雉，還有棕沙燕、翠鳥等，生態相當豐富，至於水中的蝦、蟹、螺、貝等，根據監測，綠堤計畫完成後也比施工前呈現倍數增加。

針對棕沙燕等鳥類設計的生態巢箱，進出的孔徑設計相當狹小，協助躲避天敵的攻擊，當地民眾已反映曾看到幼雛蹤影，吳宗寶強調，目前將進入繁殖期，會持續觀察進駐的狀況，希望能早日記錄到順利棲息的好消息。

仁德區中洲里長葉清仁提到，河岸附近已出現螢火蟲，正撒種油菜籽，可以讓蝸牛聚集，有助於夜光精靈的繁衍，感謝六河分署配合，復育甜根子草來吸引田鼠，以利草鴞類獵捕，食物鏈成形，自然棲地的就能順利營造。

仁德區長許博森認為，二仁溪治理成功後，綠堤計畫接續推動，協助中洲里打造獨特的生態環境，堪稱河岸工程的全新亮點，有助於當地休閒、觀光的發展。

六河分署在二仁溪推動綠色提防計畫，特地打造生態巢箱，以利棕沙燕等小型鳥類繁衍。(記者吳俊鋒攝)

六河分署也在二仁溪畔清除外來種的銀合歡，復育甜根子草。(記者吳俊鋒攝)

二仁溪中洲段河堤結合一旁的港尾溝溪滯洪池，成功打造出綠色隧道。(記者吳俊鋒攝)

