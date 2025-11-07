二代健保改革喊卡 卓榮泰坦言部會間溝通「可以更好」

行政院長卓榮泰今（7日）在立院備詢，藍委王鴻薇質詢二代健保議題。（摘自國會頻道）

衛福部研擬補充保費新制，將針對利息、股利和租金改採「年度結算」，引發反彈聲浪，為此行政院緊急喊卡。行政院長卓榮泰今（7日）在立院答詢時坦言，衛福部與金管會等部會間溝通「可以更好」，並表示，健保改革原則是「讓高收入者多負擔一些，這才是大原則」。

為因應衛福部提出的開源政策，針對現行二代健保，衛福部擬修《健保法》中關於補充保費的計算方式，針對薪資以外的利息、股利等收入，改採年度結算方式收取補充保費。利息、股利、租金等一年累計逾2萬元，就要收取2.11％的補充保費。此舉引發大量民眾不滿，認為是在剝削一般民眾。行政院也在昨晚緊急喊卡。

廣告 廣告

立院下午進行行政院長施政報告並備詢，國民黨立委王鴻薇詢問卓榮泰，衛福部補充保費政策大轉彎，昨晚緊急喊卡，對於衛福部宣布補充保費的內容跟決策，事先是否知情？還是如同媒體報導看到報紙才知道？

卓榮泰指出，在衛福部提出的報告有這樣的「想法」，但需經衛福部與行政院內部討論後才會出來，公告就是要聽取社會意見。

王鴻薇追問，連衛福部都說該方案細節沒有跟金管會溝通討論過，這樣決策模式是否合理？卓榮泰回應，這並不是定案要實施的政策，就是「預告」讓社會提供意見，但部會溝通之間「可以更好」。

王鴻薇問，對於政策大轉彎、喊卡，院長是否因此震怒？卓榮泰說，不必為了這樣震怒，「我要了解整個事情的來龍去脈」。卓也強調，健保改革「是要讓高收入者多負擔一些，這才是大原則」。

【看原文連結】