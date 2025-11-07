二代健保改革惹議！連賢明挺石崇良：2萬元門檻已用10年應可調整

衛福部長石崇良出席致詞並擔任主題演說「2025台灣健康照護聯合學術研討會」。廖瑞祥攝



衛福部日前拋出「二代健保改革」構想，擬將利息、股利、租金等補充保費改採「年度結算制」，引發小資族與存股族反彈。對此，中經院院長連賢明今（7）日指出，改革方向值得肯定，但門檻兩萬是2013年算出來的數字，認為若要改採結算，門檻可再調整、重新試算。

連賢明今出席「2025年台灣健康照護聯合學術研討會」會中接受媒體聯訪時表示，健保是台灣最受肯定、最重要的公共建設之一，但是目前財務永續也是當前最大挑戰，「大家都覺得健保很重要，可是在收費上面，大家又相對比較不太願意投入資源」。

廣告 廣告

連賢明肯定衛福部長石崇良的補充保費改革方向，幫忙緩頰解釋，補充保費針對的是「所得」，股利本屬於所得的一部分，本就應納入健保補充保費的計算範圍，也認為「在補充保費的部分，其實在當初設計的時候，就是希望能夠所以就採取就源扣繳的方式，也就是它不進行結算」。

然而，連賢明也點出，現行政策長久下來就有一些批評，就是很多人會透過拆單的方式，來避免補充性保費的收取，所以當改「結算」，在公平性上面就會比較平衡，不過行政的成本就會增加，那到底要怎麼樣在行政的成本的裡面，跟這個公平性之間取得平衡，這就是非常實務的問題。

連賢明建議，或許可以根據行政成本進行，「結算的下限（門檻）把它拉高」，假設以2萬元作為下限，影響會相對較大；若適度上調，則影響層面會縮小許多。他也提醒，2萬元門檻是2013年補充保費上路時的設計，已沿用十年，還要再重新計算，「結算的下限是可以再進行修正、再考慮」。

更多太報報導

昨才稱修法條文準備好！石崇良今改口：目前僅是想法「非既定政策」

健保補充保費改革急煞車 中經院長建議：抓大放小降低政治衝擊

急轉彎！健保補充保費改革方向惹議 衛福部晚間宣布：全部暫緩