二代健保新制遭批「拿小資族開刀」 政院：還在廣納意見階段

行政院發言人李慧芝今說明，目前補充保費新制還在廣納意見階段，但絕對不會為難小資族。（圖／袁維駿攝）

衛福部研擬健保補充保費3大改革，包含租金、利息、股利擬結算制等，其中只要利息、股利等收入1年內累計逾2萬，就須收取2.11％補充保費，遭質疑是拿小資族、存股族開刀。對此，行政院發言人李慧芝今天（6日）說明，政府持續積極維持健保財務穩健、維護繳納公平性，目前補充保費新制還在廣納意見階段，但絕對不會為難小資族。

衛福部長石崇良近日大刀改革《健保法》，新制最快2027年上路，3大方向包含租金、利息、股利合計超過2萬元，即須繳2.11％補充保費，並調整為年度結算，影響人數高達480萬人。

另外，扣繳上限從1000萬元提升至5000萬元，獎金扣繳從薪資4倍以上，改為最低基本工資2萬9500元的4倍以上；消息一出，立刻引起小資族、存股族反彈。

李慧芝今天中午主持行政院會後記者會時說明，政府持續積極維持健保財務穩健、維護繳納公平性，目前補充保費新制還在廣納意見階段，但絕對不會為難小資族。

衛福部健保署副署長龐一鳴也在記者會表示，台灣目前一年收的健保費用約新台幣8000億元，其中150億元是來自股利所得，但會隨年度有所不同。

龐一鳴緩頰，健保是社會保險制度，越有能力的人協助越沒有能力的人，不過補充保費制度的修正現在是研議期，接續才會是溝通期、立法期，相關社會意見都會納入參考。



