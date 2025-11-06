二代健保新制「大批房東崩潰」 專家搖頭：這類人才受影響

記者蔣季容／台北報導

衛福部確定將啟動二代健保補充保費修法程序。（圖／資料照）

衛福部確定將啟動二代健保補充保費修法程序，只要1年內利息、股利、租金累計超過2萬元，就要繳交2.11%的補充保費。消息曝光引起不少房東反彈，不過理財粉專「喬王的投資理財筆記」表示，自然人房東租給自然人房客，不會有二代健保的問題，所以對於大多數房東來說，影響較有限。

喬王的投資理財筆記今（6）日在臉書指出，這年頭當房東，真的愈來愈不容易了，政府近年大推租金補貼，希望幫助租屋族減輕負擔，同時也讓不少屋主開始依法報稅。但沒想到另一邊，衛福部卻端出一項新規定，只要年度租金、利息、股利收入超過2萬元，就必須再繳一筆健保補充保費，這下成了房東口中的「租補＋健補雙重打擊」。

喬王的投資理財筆記提到，自然人房東租給自然人房客，不會有二代健保的問題，所以對於大多數房東來說影響較有限；真正會影響到的是租給法人的房東，但這些費用通常也是由法人吸收，除非新政策是所有租金都一律納入。

衛福部長石崇良宣布《健保法》改革最快於民國116年上路，其中包括三大面向，包括「利息、股利、租金」合計超過2萬元，就要繳2.11%補充保費，從每月就源扣繳調整為「年度結算」；扣繳上限從1000萬元提升至5000萬元；獎金扣繳從薪資4倍以上，改為最低基本工資2萬9500元的4倍以上。社會保險司代理司長陳真慧證實，估計影響高達480萬人，預計健保增加約200億元收入，最快民國116年上路。

