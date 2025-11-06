二代健保新制「拿這群人開刀」！周玉蔻開酸

▲健保補充保費新制最快明年上路。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 衛福部長石崇良宣布，將全面翻修健保補充保費制度，未來利息、股利、租金3大項目不再以單筆金額為門檻，改採「年度結算制」，只要一年累計超過2萬元，就得繳2.11%的補充保費，且連獎金也要納入計算，超過基本工資4倍就必須繳；新制最快116年上路，預估影響約480萬人。對此，資深媒體人周玉蔻今（6）日引述友人的話狠酸，「民進黨是嫌票太多了嗎？」

資深媒體人周玉蔻今日發文表示，現在科技執法全台都是，機車族、通勤開車上班族已經基層民怨滿天飛了，「昨天又冒出了個天兵衞福部所謂二代健保新措施，得罪存股族年輕世代…！友人問：民進黨是嫌票太多了嗎？」直指這項修法恐觸怒480萬選民。

利息、股利、租金超過2萬都要繳！最快明年上路

衛福部指出，新制調高扣繳上限，從1,000萬元提高至5,000萬元，高額獎金繳費門檻也從「投保薪資4倍」改為「基本工資4倍」（約11.4萬元）。

衛福部強調，這項措施是健保開源的重要一步，改革後，股民、房東、存款族都將被納入補充保費計算，預期可替健保基金增加100至200億元收入，讓制度更公平透明。

