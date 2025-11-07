二代健保新制「開源」遭議 林楚茵曝「難節流」原因：藍白忙為中配父母納保

立委林楚茵受訪。資料照。李政龍攝



衛福部研擬健保補充保費改革，擬針對薪資以外的利息、股利等收入，改採年度結算方式收取補充保費，利息、股利、租金等一年累計逾2萬元，就要收取2.11%的補充保費，引起民怨沸騰，行政院昨天晚上緊急喊停。民進黨立委林楚茵今（11/7）天在臉書發文，表示二代健保補充保費改革引發民眾「相對剝奪感」，雖然雖然「開源」是好事，但是藍白正忙著擴大的中配父母納保條件，正是健保無法節流的原因之一。

對於政院喊停二代健保補充保費改革，林楚茵說，這件事引發民眾「相對剝奪感」，雖然「開源」是好事，但是藍白正忙著擴大的中配父母納保條件，正是無法節流的原因之一。

林楚茵指出，在前總統馬英九執政時期，就為中國籍配偶開後門，讓中國籍配偶原先居留6年才能納保，變成居留6個月就能納保，後來為中國籍配偶的父母開了後門，讓他們原先要8年才能申請來台定居用健保，改成6年，「這是其他所有外配父母都沒有的特殊待遇！」

林楚茵說，現在國民黨與民眾黨還聯手強推「中配6改4」，修改兩岸條例第17條，讓中國籍配偶提早2年取得中華民國身分證，將進一步讓那些「高齡、高醫療需求」的中國籍父母，提早2年就取得排隊納保的資格。

林楚茵不滿表示，一邊喊健保沒錢，一邊急著開門擴大破口，請藍白放棄「中配六改四」，守住台灣人使用健保的權利；行政院也應該審慎評估、凝聚共識，而不是倉促修改徵收補充保費的條件。

