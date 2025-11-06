二代健保新措施得罪存股族！周玉蔻傻眼：友問民進黨嫌票太多？
衛福部研擬推動健保補充保費3大改革，如租金、利息、股利導入年度結算制等，預估將有480萬人受影響，必須多繳補充保費。引發民眾反彈。對此，資深媒體人周玉蔻引述友人的話「民進黨是嫌票太多了嗎？」
健保補充保費上路即將滿12年，依健保法規定，補充保費分為六類，包括利息、股利、租金、兼職收入、執行業務所得及超過月薪四倍的獎金。衛福部社會保險代理司長陳真慧表示，在現行健保費率5.17%不調整的情況下，將從三大方面調整補充保費，費率維持2.11%。
首項變革是將利息、股利、租金由現行每月結算改為年度結算，避免民眾拆單將每筆收入控制在2萬元以下規避繳費。此項調整預估影響高達480萬人；第二項調整為將補充保費扣繳上限從1,000萬元提升至5,000萬元，影響約1,000名高所得者，增加健保財源6億元；第三項變革則是獎金扣繳起徵點由月薪4倍以上，改為每月最低工資29,500元的4倍。以月薪4萬元為例，目前獎金達16萬元才需繳交補充保費，修法後獎金超過11.8萬元就需繳納，預計影響200多萬人。
對此，周玉蔻表示，科技執法全台都是，機車族、通勤開車上班族已經基層民怨滿天飛了，昨天又冒出了個天兵衞福部所謂二代健保新措施，得罪存股族年輕世代，「友人問：民進黨是嫌票太多了嗎？」
對於外界議論，行政院發言人李慧芝表示，目前相關修法和制度，仍須廣納意見，並強調絕對不會為難小資族。
