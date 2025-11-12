二代健保衛福部如「股市禿鷹」？金管會彭金隆：會捍衛資本市場公平透明性

金管會主委彭金隆。資料照



先前二代健保補充保費拋出股息年逾2萬得多繳，引爆小資族和存股族炸鍋。有立委認為衛福部有如「股市禿鷹」，導致市場波動，金管會應該要查，也有立委點出將影響金管會長期策略，金管會主委彭金隆今天表示，會捍衛資本市場公平性和透明性。

金管會主委彭金隆12日赴立院財委會針對「推動普惠金融與金融科技概況及相關措施」進行專題報告。立委輪番質詢二代健保補充保費的影響。

彭金隆表示，衛福部先前並沒有先跟金管會溝通，「任何政策溝通是必要的」，不方便替衛福部回答，而衛福部還在研議中，有關資本市場部分金管會會提供意見給衛福部參考。

廣告 廣告

二代健保未來是否對金管會長期策略會有衝擊，彭金隆說明，涉及資本市場，金管會會提供必要的訊息，在執行時要多溝通了解各種狀況才能制定符點事實需要的政策，會捍衛資本市場公平性和透明性。

更多太報報導

祥碩前Q3大賺5股本 Q4不淡！明年搭AMD高階發威+新代工客戶加入衝續創新高

AI泡沫化警報美股聰明錢悄然離場? 投資長：明年還有末日狂歡可體驗

AI 時代產業鏈重構法治政策挑戰！升級「Made with Taiwan」成解方