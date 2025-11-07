二代健保補充保費對「百萬存股族」開刀！政院高層「看報」才知補充保費改革方向？！輿論炸鍋「卓榮泰7小時急踩煞車」...網嗆：石崇良下台！

健保補充保費改革新制引起民怨，衛福部長石崇良昨（6日）中午親上火線開記者會，約7小時後遭行政院長卓榮泰下令踩煞車。據瞭解，政院高層也是看到新聞報導才知曉衛福部補充保費新制改革方向。而政院暫緩消息一出，也讓投資社群炸鍋，網友紛紛嗆聲，「這已經是第三次試水溫」、「石崇良要不要下台負責？」

石崇良日前拋出《全民健康保險法》修正構想，主張擴大補充保費的徵收對象，利息、股利與房租收入將從「單筆達2萬元」改為「全年累計滿2萬元」即須繳納2.11%的補充保費。此舉將影響約480萬人，其中包含中產與小資族，引發輿論強烈反彈。

外界批評，這項設計「未針對高所得者，反而先動到小資族」，部分民眾質疑政府「開錯刀口」，引爆健保財務公平性的大辯論。根據現行制度，補充保費主要針對非薪資性收入，如利息、股利與租金所得，衛福部此番改革目的在於補足健保財務缺口、讓制度更公平。

然而，當「每筆計算」改為「年度累計」後，過去能透過分批領取避開2萬元門檻的民眾，未來都將遭納入徵收對象。反對民眾認為，這項變革實質上擴大徵收範圍，卻未針對高所得族群加重負擔，形同將中產階層推入健保補貼結構中。

面對外界質疑與民怨，行政院昨日晚間緊急出面滅火，宣布暫緩具爭議規劃、加強社會溝通。行政院發言人李慧芝晚間表示，卓榮泰已指示衛福部「廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃」，並強調健保改革應以公平、永續為目標。

行政院暫緩政策消息一出，投資社群也炸鍋，網友紛紛留言表示，「上午還嘲諷股民，晚上就縮了」、「這根本是拔草測風向」、「股版贏了」、「感謝股民集氣」、「終於有官員會怕了」、「暫緩=等選完再來」、「這已經是第三次試水溫」、「放話測風向，苗頭不對就縮」、「石崇良要不要下台負責？」

（圖片來源：三立新聞）

