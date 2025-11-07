二代健保補充保費惹議 洪子仁：方向沒錯，但要更細緻討論公平門檻

健保補充保費爭議延燒，小股民、小資族擔心被波及。（攝影／陳稚華）

衛福部日前拋出「二代健保補充保費」調整方案，擬將課徵方式從月結改為年結，並調整級距，引發社會輿論強烈反彈，民眾擔心連小資族、小股民也會被納入課稅對象。

根據健保署統計，目前補充保費年收入約900億元，約占健保總財源的10%。若改以年結計算並調整級距，預估可增加約200億元收入。不過，由於起徵點偏低、民眾疑慮尚多，行政院已於6日晚間宣布暫緩實施，待重新評估後再行推動。

面對爭議，台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁接受《信傳媒》電訪指出，補充保費改革的方向是正確的，關鍵在於門檻設計與溝通節奏，「可以慢一點，但不能不做」。

健保支出逼近兆元，收入缺口達710億

洪子仁指出，台灣健保在支出面逐年成長，明年（2026年）預計總額將達到 9,883億元，但收入面僅有約 9,100億元，換言之，缺口高達 710億元。

「明年雖然還不需要調保費，但這樣的缺口如果持續擴大，遲早得面對健保收入面的韌性問題。」洪子仁說，政府過去3年逐步提高醫療支出、改善點值，顯示社會共識正在形成，即醫療支出應被視為投資而非成本。但支出增加的同時，收入結構也必須重新檢視。

他強調，目前健保收入主要來自3大來源：一是薪資所得的保費，二是非薪資所得（如股息、租金、利息等）所繳的補充保費，三是政府預算補助。「補充保費大約占健保總收入的10%，但它是重要的財務彈性來源。如果補充保費無法適度調整，後年恐怕就得提高一般保費費率，這會直接衝擊受薪階級。」

「健保不能倒，但不要來找我收錢」

洪子仁直言，台灣社會在健保議題上存在「矛盾心態」。「大家都說健保不能倒，但心裡的OS是：不要來找我收錢。」

他指出，社會普遍期望健保能擴大保障範圍、納入新藥新技術，同時改善醫護待遇，但若不討論收入面改革，財務永續終究是空談。

洪子仁認為，補充保費調整的出發點是公平與世代正義，多數非薪資所得來自資本利得，如租金、存股股息或高額利息收入，而這些收入往往集中在中高齡、已累積資產的族群。「若能對這些高資產族群多收一點保費，反而可延緩對年輕受薪族的保費調漲壓力。」

「年輕人繳的保費本來就有限，工作人口又在減少，我們應該讓有能力的人多付一點，這才是健保『自助人助、世代共融』的初衷。」

洪子仁指出，健保收入的財務永續問題，目前主要來自三個來源：

1. 薪資所得保費：以一般受薪族的薪資計算的保費收入。

2. 非薪資所得保費：包括股票股息、兼差收入等六類收入，屬於補充保費範疇。

3. 政府預算補助：由中央政府公務預算挹注的部分。

他提到，目前補充保費約占健保總財源的10%，「如果健保的補充保費無法適度增加或調整，勢必在後年，我們可能就不得不調高一般保費，也就是薪資所得部分的繳費比例。」

專家建議針對高資產族群調整，兼顧公平與健保永續。（攝影／陳稚華）

方案走得太快，小資族「被補費」引反彈

針對社會爭議焦點「月結改年結」後，2萬元起徵點恐波及一般民眾，洪子仁坦言，「這次確實走得太快了一點。」

他解釋，月結改為年結後，若一年內利息或股息累積超過2萬元，就會被課徵補充保費，等於小資族只要有些許投資或儲蓄，都可能「不小心」超標。這造成中產與年輕族群的心理反感與相對剝奪感。

「很多人來跟我說，他一年的利息才2萬多，算不上有錢人，為什麼要繳補充保費？」洪子仁表示，「的確，他不是有錢人，所以我們才要把門檻往上調。」

不過洪子仁表示，石崇良的原意是拋出來讓大家討論，並非要立刻執行，屆時也要通過立法院修法才能執行。

他建議，若以年結為基礎，可以重新評估不同級距的影響，例如試算年利息2萬、5萬、10萬元以上的民眾人數，再將起徵點提高到10萬元，這樣不但不會影響小股民與小資族，也能有效針對真正有資本利得的族群。

另一名醫師也向《信傳媒》透露，「目前（政府）提出方案等同對特定對象加税，完全違反公平正義原則。要這麼做不如和法國一樣加徵富人税更有理，任何違反使用者付費原則的做法都不會有長久效用的。」

「富人稅式」健保改革，兼顧公平與可行性

洪子仁指出，補充保費改革應從「高資產、高利得」族群著手，而非平均灑網。他舉例，若將股票股息課徵門檻從現行的1000萬元調高到5000萬元，甚至提高到1億，受影響者全台僅數千人，幾乎都是金融或科技業的高所得者。

「對他們而言，多繳一些保費並不痛；但對健保財務而言，卻能產生穩定挹注。」他說，這樣的做法其實比對中產或受薪族加稅更合理，也更能符合「使用者付費」與「社會互助」的精神。

洪子仁強調，這樣的稅收調整必須「判得到，也收得到」，需由財政部、健保署等跨部會合作，確保執行面順暢。「若能針對真正的高資產族群課徵補充保費，不僅公平，也能避免後年保費全面上漲。」

政府應開公聽會，凝聚社會共識

對於行政院宣布暫緩實施方案，洪子仁認為這是「止血性」的暫時措施，但不能因此就停止改革。

「健保收入的韌性不足問題仍然存在，我們不能因為反彈聲音大就不做事。」他呼籲政府應盡快召開公聽會，邀請各部會、各界專家、民團與財政單位共同討論，透過數據推算找出真正合理的起徵門檻。「若能讓大眾了解政策背後的財務邏輯，健保改革就有機會取得共識。」

面對台灣健保財務長期失衡、人口老化與少子化的多重壓力，洪子仁認為，補充保費改革是必要的一步，「只是要更細緻、更溝通。可以慢一點，但不能不做。」他強調，健保是全民共享的制度，若能讓經濟條件好的人多幫一點、延緩受薪族調漲的時間，這不只是政策調整，而是重建健保公平與永續的契機。

