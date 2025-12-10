二代健保補充保費改革惹議 年領逾2萬即課2.11%

二代健保補充保費改革惹議。（圖／TVBS）

衛福部擬修健保法，將年累計超過2萬元的利息、股利、租金等收入納入補充保費課徵範圍，稅率2.11%，引發小資族、大戶強烈反彈！存股達人建議採分級課稅，專家也呼籲政府加強溝通，說明健保面臨龐大的財務缺口，改革才有共識。

高股息ETF備受股民喜愛，補充保費改制讓小資族慌了。（圖／TVBS）

小資女Emily公開展示她的交易紀錄，目前主要投資高股息ETF，其中0056已購入9張，今年0056總計配發一張3.872元的股息，換算一年約有近3萬5的被動收入，以去年底收盤價計算，股息殖利率高達10.56%，該檔ETF擁有148萬股民支持。然而，衛福部長石崇良研議修改健保法，打算將年累計超過2萬元的利息、股利、租金等收入納入補充保費課徵範圍，稅率為2.11%，預計每年可為健保挹注100至200億元。

高股息ETF備受股民喜愛。（圖／AI生成）

這項政策一出，立即引發強烈抨擊，迫使政府表示將再研議，但小資族們仍感到不公平。Emily表示，她投入高股息存股就是期待每年都能有一筆收益，若新制上路，她會考慮調整投資比例，減少配息較高的標的。她認為，真正應該課稅的是大戶，因為大戶有更多方法避稅或節稅，而小資族則較難規避。

利息、股利改採年度結算制，拆單避稅將失效。（圖／AI生成）

現行制度規定「單筆給付超過2萬元」才會被扣保費，導致許多人分次入帳規避繳費。以月月配的方式來看，一年2萬元平均到12個月，約每月1667元。若每月領取的利息、股息、租金總額超過1700元，一年就會超過2萬元，新政策上路後就要被扣2.11%的稅。

二代健保擬利息.股利改採「年度結算制」，拆單避稅將失效。（圖／TVBS）

不只小資族抗議，連大戶也表達不滿。存股達人周文偉表示，他的股息大約有三百多萬，如果以年度計算並課徵2.11%，將要繳納六萬多元的補充保費。他認為這項政策不合理，因為投資股票配息並非百分之百獲利，有時拿到股息卻賠了價差。周文偉布局高股息ETF，及許多民生消費、傳產個股，殖利率普遍在5至6%。他建議，可以採取分級課稅，但不應設上限，否則富人或外資若未被課稅就不公平。他也提到，若新制實施，他可能會改買海外ETF或低殖利率、不配息的個股或ETF。新制若真的上路，除了存股族和定存族外，受影響的族群還包括房東與包租族，因為租金將改以年度累計，分期入帳也無法逃避補充保費。另外，中高薪上班族若年終或獎金超過11萬4000元要繳費，影響範圍最大。退休兼職族同時有租金、股利、利息收入，年合計超過2萬元者也須納入。

針對衛福部提出的健保開源政策，ETF達人黃柏仁緩頰說道，他認為政府在溝通上應更細膩，先說明健保不夠錢的原因，再討論補救方式。黃柏仁長期穩定投資市值型ETF，他指出補充保費是上一次討論時經過多次折衝的結果，實際對投資報酬率的影響只有萬分之幾。台灣健保在支出面逐年成長，明年預計總額將達到9883億元，但收入面僅有約9100億元，缺口高達710億元，健保收入韌性面臨考驗。台灣醫務管理學會理事長洪子仁呼籲政府，關鍵在於門檻設計與溝通節奏，讓大眾了解政策背後的財務邏輯，健保改革才有機會取得共識。

