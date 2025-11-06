二代健保補充保費改革掀民怨！ 行政院指示衛福部暫緩規劃

衛福部研擬健保補充保費3大改革，如租金、利息、股利導入年度結算制，引發社會反彈聲浪。行政院發言人李慧芝6日晚間表示，行政院長卓榮泰已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議規劃、加強社會溝通，尋求更周全、具共識的改革方式。

衛福部近日指稱，明年將啟動補充保費修法程序，導入年度結算制度，租金、利息與股利1年累計逾新台幣2萬元，收取2.11%補充保費，影響人數估達480萬人，財務約增加新台幣100至200億元，引起強烈民怨。

廣告 廣告

對於衛福部研議中的健保補充保費方案，李慧芝6日晚間指出，政府目標一直是讓健保財務可以更穩健、更永續，並且讓保費繳納制度能夠更公平。過去30年來，健保收入主要來自薪資所得，但隨著人口高齡化與少子化的加劇，年輕世代承受的負擔越來越重。

李慧芝續指，為確保健保制度能長久運作，衛福部正研擬調整補充保費的修法方向，目前仍在初步階段。卓榮泰已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標。