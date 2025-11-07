二代健保補充保費改革暫緩 他嘆：說不能倒「但漲保費都說別找我」
衛福部擬改補充保費來補貼健保黑洞，不過旋即引發反彈聲浪，行政院昨晚指示暫緩規劃，廣泛聽取各方意見。對此，中經院院長連賢明認為，應給予部長石崇良願意改革鼓勵，並直言每個政治人物都說健保不能倒，但談到漲保費就雙手一攤說「不要找我」，這樣問題始終未能解決。
二代健保補充保費改革惹民怨 政院喊卡：暫緩規劃
連賢明透過個人臉書發文，表示看到補充保費改革新聞，目前規畫要將補充性保費由即時的就源扣繳，修法改成「年度結算」但下限維持兩萬，並優先從利息、股利、租金開始實施。此外，針對獎金部分，則將起徵門檻從投保時薪資的4倍以上，改成「最低基本工資x4倍」為標準，以增加高薪人士負擔健保的公平性，但這新聞一出，果然怨聲連連，股民抱怨政府。
連賢明認為，抱怨可是預期的，但也直接反映出健保財務改革的困難。他進一步評論，首先就是很多股民認為，他們股票差價沒有賺錢，為什麼要針對股利課稅？自從二代健保後，健保收費改成類似個人總所得收費制度「一般保費針對薪資所得，非薪資所得則歸給補充性保費」，所以股利課稅是針因為股票所發放股利課稅，就像股利所得要計入綜所稅一併計算一樣，和股票有沒有賺錢是兩回事。他說，國外股票差價賺錢要另外計入資本利得課稅，台灣經歷過幾次證劵所得稅課徵失敗，要真的課徵證所稅可能要再等15-20年。
另外，連賢明指出，當初政大健保研究團隊也有參與設計補充性保費，考量到行政成本，當初就建議採就源扣繳，並將單筆下限從2,500，5,000，1萬，2萬為基礎來試算。最後在行政成本和健保收入綜合考量下，選擇以2萬做為下限的基礎。他建議，衛福部在這次改革可採用類似方式，適當的提高年度結算的下限金額，並適度再提高單次扣繳的上限，抓大放小來降低改革的政治衝擊。
健保改革苦差事 他認為：應給石崇良鼓勵
連賢明最後結論，認為石崇良願意面對健保財務改革，應給他鼓勵，因為台灣已很久不面對健保財務改革，「每個政治人物都說健保很重要不能倒，然後健保漲保費都雙手一攤說不要找我，最大共識就只有政府多出錢，這樣健保財務永遠沒有解」
