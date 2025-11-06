二代健保補充保費改革未上路就被罵翻 政院急喊卡

關於二代健保制度爭議，行政院發言人李慧芝今表示，行政院長卓榮泰已指示暫緩具爭議的規劃。（圖／行政院提供）

衛福部近日研擬健保補充保費3大改革，包含租金、利息、股利擬結算制，未料卻引起存股族、小資族不滿，隨輿論在網上發酵，行政院發言人李慧芝今天（6日）晚間表示，政府目標一直是讓健保財務可以更穩健、更永續，並且讓保費繳納制度能夠更公平，行政院長卓榮泰已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃。

衛福部長石崇良近日大刀改革《健保法》，新制最快2027年上路，3大方向包含租金、利息、股利合計超過2萬元，即須繳2.11％補充保費，並調整為年度結算，影響人數高達480萬人。

另外，扣繳上限從1000萬元提升至5000萬元，獎金扣繳從薪資4倍以上，改為最低基本工資2萬9500元的4倍以上；消息一出，立刻引起小資族、存股族反彈。

有關衛福部研議中的健保補充保費方案，行政院發言人李慧芝今表示，政府目標一直是讓健保財務可以更穩健、更永續，並且讓保費繳納制度能夠更公平。

李慧芝指出，過去30年來健保收入主要來自薪資所得，但隨著人口高齡化與少子化的加劇，年輕世代承受的負擔越來越重。為了確保健保制度能長久運作，衛福部正研擬調整補充保費的修法方向，目前仍在初步階段。

李慧芝說明，行政院長卓榮泰已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標。



