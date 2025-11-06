二代健保補充保費新制惹怒全民 為何要收補充保費？誰要繳錢一次看
健保補充保費制度可能出現重大變革，衛福部擬修法，將利息、股利、租金補充保費從現行每月結算改採年度計算，一年累計逾二萬元，徵收百分之二點一一，約四八○萬人受影響。到底什麼是補充保險費？新制規定是什麼？聯合報為大家整理相關問題，並提供說明。
Q：為何要收補充保險費？
102年1月1日二代健保實施後，民眾（個人）及投保單位（雇主）除負擔現有的保險費外，投保單位（雇主）、民 眾（個人如符合相關條件，皆須計收補充保險費。
健保署說明，為衡平不同項目所得者或雇主間的保費負擔，二代健保透過收取補充保險費，擴大費基，可改善健保費過度依賴薪資所得情形，利用補充性財源挹注，使一般保險費率調降，減輕經常性薪資所得者及多眷口家庭的保費負擔，提升保費負擔公平性，亦可提高保費成長的動能。
Q：哪些所得要繳補充保險費？
A：1.民眾方面：除獎金及兼職所得外，執行業務收入、利息所得、股利所得及租金收入等單次給付金額達2萬元以上，而未超過1,000萬元部分，均應扣繳補充保險費：
(1)由所屬投保單位發給，全年累計超過當月投保金額4倍部分的獎金(超過的部分單次以1,000萬元為限)。
(2)非所屬投保單位發給的兼職所得達一定金額時(103年8月31日以前，單次給付金額達5,000元；103年9月1日起改為單次給付金額達基本工資)。
(3)沒納入投保金額的執行業務收入。
(4)持有股票受分配的現金股利、股票股利。
(5)利息所得。
(6)租金收入。
2.雇主方面： 每個月發放的薪水總數，超過其僱用的所有員工，當月健保投保金額累加以後的總數時，就其所超過的部分，亦應計繳補充保險費。
Q：利息所得是否比照所得稅超過27萬元始予扣取補充保險費？
A：利息所得單筆達2萬元者，均需扣取補充保險費，並無所得稅儲蓄投資特別扣除額27萬元以下免扣取補充保險費之規定。
Q：利息所得是否以扣除2萬元後的餘額計繳補充保險費？
A：每次給付達2萬元以上的利息所得都要「全額」計繳補充保險費。
Q：外幣定存及保單分紅是否納入計算補充保險費？
A：
一、外幣存款：在國內銀行、金融機構存外幣所給付的利息所得，依所得稅法相關規定之兌換率換算，如換算之所得額達新臺幣2萬元時，即應扣繳補充保險費。
二、保單分紅：非利息所得，不需扣繳補充保險費。
Q：依附被保險人加保之配偶、父母或小孩等眷屬，如有股利、利息或租金所得，也要扣取補充保險費嗎？
A：除低收入戶外，不論所得者為大人或小孩皆需計收補充保險費，不因年齡或身分而有所差異。
Q：哪些身份免扣繳二代健保補充保費？
A：自103年9月1日起，保險對象領取兼職所得單次給付未達基本工資，無需扣取其個人補充保險費。
2、自104年1月1日起，中低收入戶成員、中低收入老人、接受生活扶助之弱勢兒童及少年、領取身心障礙生活補助費者、特殊境遇家庭之受扶助者及符合全民健康保險法第100條所定之經濟困難者領取的執行業務收入、股利所得、利息所得及租金收入，單次給付未達基本工資，無需扣取其個人的補充保險費。
3、保險對象如有下列情形可檢附證明文件，可免扣取補充保險費
a、無投保資格者、第5類被保險人(低收入戶)之6項所得(或收入)皆免扣取。
b、第2類被保險人之薪資所得。
c、專門職業及技術人員自行執業者、自營作業而參加職業工會者之執行業務收入。
Q：健保署推出的補充保費新制有什麼變革？
A：一、利息、股利、租金，由現行每月結算改採年度結算，避免拆單，將每筆收入控制在二萬元以下，規避繳交補充保費。此影響最高估計達四八○萬人，健保收入約增一百至二百億元。
二，補充保費扣繳上限從一千萬元，提升至五千萬元，影響高所得者約一千人，增健保財源六億元。
三、獎金扣繳，將起徵點由月薪四倍以上，改為每月最低工資二萬九五○○元的四倍，以月薪四萬為例，目前獎金達到十六萬元，才需繳交補充保費，修法後，獎金超過十一萬八千元就要繳交，預計影響二百多萬人，增加七○至八○億元。
A：新制何時上路，誰受影響？
新制最快民國116年上路，預計可為健保增加100至200億元收入，影響人數估約480萬人。影響最大的是領高額利息或股利、租金及獎金等族群，舉例來說，目前月配利息不超過二萬元，無須繳交補充保費，許多人設定於一萬九千多元，若改為年度計算，一萬九千多元乘以十二個月，約莫廿三萬，以補充保費百分之二點一一計算，需繳納近五千元。
資料來源／衛福部健保署網站、聯合新聞網
