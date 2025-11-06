「二代健保補充保費」惹議 行政院：絕對不會為難小資族

行政院發言人李慧芝。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 衛福部長石崇良日前拋出「補充保費」收取的3大變革，將利息、股利、租金3項目的補充保費改採「年度結算制」，預估可為健保增加財務約100億至200億元，被外界稱為「二代健保補充保費」，引起外界爭議。行政院發言人李慧芝今（6）在行政院會後記者會針對媒體提問回應，目前修法的方向，衛福部還在廣納意見的階段，但政府絕對不會為難小資族。

以現行健保費率為5.17%，另外，還包括6項補充保費來源，包含：高額獎金全年超過當月投保金額4倍、兼職薪資所得超過公告最低工資，以及執行業務收入、利息所得、股利所得、租金收入等。但目前僅規定每筆金額超過新台幣2萬元要繳2.11%補充保費，因此國人多會以「拆單」方式處理規避。

但衛福部昨天證實，將改革補充保費的收取公式。其中，包括鎖定「租金、利息、股利」3項保費收入，從「單筆收費」改為「年度結算」，估計影響約480萬人，約可增加健保財務100億至200億元。

針對健保補充保費部分，李慧芝說，政府一直非常積極在維持健保財務的穩健，每年都有持續撥補預算，也維護繳納的公平性。關於健保補充保費的修法方向，衛福部還在廣納意見的階段，但政府也絕對不會為難小資族。

衛福部健保署副署長龐一鳴則表示，目前一年收受的健保費約8000億，從股利所得收到的保費大概150億左右，會隨年度不同。因為全民健保是社會保險制度，也就是量能付費，越有能力的人幫助越沒有能力的人，關於補充保費的修正，現在進入研議期，之後會是溝通期和立法期，目前社會反應的相關意見，衛福部都會納入參考。

