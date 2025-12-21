二代團人夫+1！MBLAQ Mir 今日與大1歲圈外人結婚 婚禮不公開

MBLAQ Mir 今天結婚。翻攝NAVER、Instagram @91_mir_0310

團體 MBLAQ （엠블랙）出身的 Mir（미르，本名방철용）正式加入了人夫行列。Mir 於今（21日）在京畿道城南某處，與年長一歲的非藝人戀人結為連理。這場婚禮不僅是個人的喜事，也象徵著當年風靡全亞洲的「二代團」成員們邁向了人生新階段。

婚禮低調進行 僅邀請親友出席

根據相關消息，Mir 的婚禮僅邀請了雙方家人與親近的知人參加，過程全程不公開，維持一貫低調的作風。Mir 身為公眾人物，對於這段感情相當保護，並未在社群網站上公開過多未婚妻的資訊。即便婚禮保持私人化，他在這個充滿紀念性的日子裡，依然收到了來自全球粉絲與演藝圈好友的誠摯祝福。

廣告 廣告

Mir發文親自向粉絲宣布婚訊。翻攝Instagram @91_mir_0310

親自發文報喜 承諾守護珍貴緣分

在結婚之前，Mir 透過自己的 SNS 親自向粉絲傳達了這份喜悅。他感性表示：「因為有想要謹慎傳達的消息，所以留下了這段文字。我遇到了珍貴的緣分並結為夫妻，衷心感謝所有以溫暖的心守護並支持我的朋友們。」他也補充，未來會以彼此愛護與尊重的心，踏實地度過每一天，並期待粉絲能繼續以溫暖的視線關注他們。

Rain親自培訓 二代團野性美代表

1991 年出生的 Mir 於 2009 年隨 MBLAQ 出道，該團由韓流天王 Rain 親自培訓打造，全名為「Music Boys Live in Absolute Quality」，意指絕對品質的音樂男孩。MBLAQ 出道時便以強烈的「CHIC」風格著稱，曾憑藉〈Y〉、〈Mona Lisa〉、〈It's War〉等熱門歌曲展現野性與俐落的舞台張力，成為二代男團中不可抹滅的經典記憶。

繼G.O與天動後 團內第三位人夫

繼成員 G.O 於 2019 年與演員崔藝瑟結婚，以及天動於 2024 年與女團 gugudan 出身的 MIMI 步入禮堂後，Mir 成為團內第三位傳出婚訊的成員。目前 Mir 與親姊姊、知名演員高恩雅共同經營 YouTube 頻道「방가네」，以真實且幽默的家庭互動深受喜愛，訂閱人數更突破 70 萬大關。在婚訊公開後，許多支持多年的「A+」（粉絲名）紛紛前往頻道留言，祝賀這位昔日的帥氣饒舌手找到屬於自己的幸福。



回到原文

更多鏡報報導

北捷恐攻兇手張文死後「父母成輿論箭靶」 網翻《與惡》謝瓊煖台詞「掀兩派論戰」

金宇彬、申敏兒世紀婚禮內幕！邀法輪法師主婚藏洋蔥 祝歌換他唱

2025 MMA／剛在MAMA後台爆粗口！ GD連拿2獎「一句話」劇透BIGBANG 20週年驚喜