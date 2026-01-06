二代接棒守護台灣土地 「淡水最美書屋」與齊柏林基金會首跨界合作

台灣藝文界與環保界在2026年迎來一股溫暖的跨界力量。「益品書屋」與「看見・齊柏林基金會」宣布首度強強聯手，將靜態的「閱讀知識」與動態的「環境關懷」深度結合。

這項合作不僅象徵著兩個家族二代的精神傳承，也計畫透過全年度的影像與講座，喚醒大眾對台灣土地的珍視，用溫柔的文化力量，守護環境的純淨美好。

首場對談聚焦環境危機與初心

為這場跨界合作將於1月18日舉辦的首場重量級講座。主辦單位邀請，荒野保護協會榮譽理事長李偉文，與齊柏林導演之子、現任看見・齊柏林基金會董事齊廷洹進行對談，透過影像與座談讓民眾深入了解台灣面臨的環境議題與危機。

由王品集團創辦人戴勝益支持成立的益品書屋，近十年來以推動閱讀與藝文活動聞名。據悉，益品書屋已規劃自元月起，定期舉辦六場相關的環境保護影片放映與講座，讓綠色議題成為全年的關注焦點。

名門二代攜手傳承 延續父輩公益精神

此次合作最受矚目的亮點，在於「傳承」與「接棒」。戴勝益獨資支持，目前由長子戴東杰擔任總經理，承襲父親推廣閱讀的志願；齊廷洹則延續父親齊柏林導演「看見台灣」的精神。

兩位第二代領導人不僅繼承了父輩的理想，更進一步將閱讀推廣與環境教育結合。雙方期許透過文化、永續與教育的三方並進，將守護環境的種子撒向更多角落，展現跨世代合作的強大影響力。

戴東杰強調，環境保育是人類與土地永續生存的根本，唯有透過知識的力量喚起連結，將環保意識向下扎根，台灣的美好才能長存。看見・齊柏林基金會執行長萬冠麗也表示，透過影像與專家的分享，希望能讓更多人看見台灣的美麗與傷痕，讓這份視覺上的感動轉化為實際的保護行動。

淡水最美書屋 打造山海間的閱讀地標

作為活動基地的益品書屋，三年半前遷至淡水，坐擁近250坪的寬敞空間，卻僅設約100個座位，堅持以挑高透視的設計與明亮採光，維持最佳的閱讀品質。

益品書屋融合山城與河港特色，有「淡水最美的書屋」之稱。（圖／益品書屋提供）

淡水擁有獨特的山城河港特色與豐富的古蹟文化，吸引無數藝文人士駐足。益品書屋在此落腳，不僅融合了新舊建築的風貌，更被譽為「淡水最美的書屋」，成為當地重要的人文新地標。