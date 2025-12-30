二代男團「全身赤裸」狼狽模樣曝光 無奈還原狀況：以為只需要露上半身

李濬榮從男團 U-KISS 轉戰戲劇圈，憑藉《苦盡柑來遇見你》中「IU前男友」英凡一角成功打開知名度，接連在《D.P：逃兵追緝令》、《弱美男英雄 class 2》等作品中展現層次分明的演技，逐漸站穩實力派位置。近期他在中天娛樂台熱播的動作喜劇《特務不受控》中，化身傲慢自負的頂級巨星「姜佑宇」，因頻繁海外行程而被懷疑涉入商業間諜疑雲，成為國情院鎖定對象，也讓由柳仁英飾演的菜鳥特務、單親媽媽「林睿恩」被安插在他身邊，兩人因此展開一連串失控又荒謬的對峙日常。

李濬榮。（圖／中天）

首次挑戰喜劇類型，李濬榮坦言難度遠超想像，他形容喜劇不是刻意製造笑點，而是在自然狀態中讓情境本身變得好笑，「這是我目前嘗試過最難的類型。」他也感謝與柳仁英的大量對手戲，直言對方就像精神支柱，在拍攝現場給了他很多安全感與力量。

劇中最具衝擊性的畫面之一，正是兩人初次對戲的更衣室場面。李濬榮飾演的姜佑宇在換衣途中，被柳仁英意外扯下布簾，當場全身赤裸、只能狼狽遮掩，荒唐又尷尬的畫面成為一大亮點。他透露，這竟然是自己進組拍攝的第一場戲，對演員與工作人員都還不熟，「原本以為只需要露上半身，沒想到最後呈現是連下半身都要看起來毫無遮掩。」為了應付鏡頭，他臨時加強訓練，一邊背台詞、一邊狂做伏地挺身和仰臥起坐，拍完後忍不住苦笑，既後悔沒有早點準備，也慶幸自己撐過來了。

談到角色本身，李濬榮形容姜佑宇是個極度自我中心、生活大小事全仰賴助理的巨星，這樣的性格與他本人幾乎完全相反，也成為詮釋上的最大挑戰。他直言自己從未過過那種隨時享有特權的生活，因此必須花很多心力去貼近角色狀態。劇中動不動對身邊人大吼的設定，也讓他在拍攝時意外感到紓壓，「我平常說話音量不會那麼大，第一次真的用力喊出來，導演一喊 OK，我反而覺得很爽快。」

柳仁英。（圖／中天）

此外，劇中他還與年長 13 歲的柳仁英發展出感情線，對李濬榮而言同樣是不小考驗。他坦言起初非常擔心化學反應是否成立，也怕自己表現不夠好，但在磨合後逐漸建立默契。加上角色設定對感情相當笨拙，反而與他現實經驗不謀而合。他笑說自己 18 歲出道、公司管理嚴格，戀愛經驗其實不多，「大概兩、三次而已」，也意外成了詮釋角色時的助力。