二代鳳梨釋迦清潔機械再升級 大幅提升集貨場效率

鳳梨釋迦果實由人工放入機械即可自動完成清潔及風乾作業。（圖：臺東場提供）

▲鳳梨釋迦果實由人工放入機械即可自動完成清潔及風乾作業。（圖：臺東場提供）

鳳梨釋迦是臺灣重要的出口果品，為強化鳳梨釋迦外銷集貨場作業效能，解決人工清除粉介殼蟲之人力負擔成本、以及清除效果不穩定等問題，農業部臺東區農業改良場持續研發推出第二代鳳梨釋迦果實清潔機械，目前已取得專利並完成技術授權，具備高度實用性及推廣潛力，114年度已開始於集貨場使用，以提高鳳梨釋迦外銷競爭力。

臺東場指出，第二代鳳梨釋迦果實清潔機械採用新設計之彈性夾爪系統，能穩定夾持不同大小及形狀的果實，並透過齒輪傳動機構，使果實於輸送過程中持續旋轉，確保各部位均可完整清潔。果實於機械中依序經過高壓清水沖洗、次氯酸水淋洗及高壓氣吹等多道處理程序，可同步達成除蟲、清潔、殺菌及吹乾等功能，處理完成後即可直接套袋包裝，相較於人工作業，更具有清潔優勢。

在實際作業效能方面，該清潔機械每小時可處理超過1,200個果實，粉介殼蟲清除率可達100%。以20呎貨櫃約1,000箱、9,000個果實的作業量估算，採用本機械僅需3名作業人員、7.5小時即可完成清潔處理；相較傳統人工作業需10人同時作業7.5小時，整體效率提升約3.3倍，並可大幅降低人力需求與作業成本，有效因應集貨場缺工問題。

廣告 廣告

第二代清潔機械在結構設計上進一步精進，整體機體小型化、穩定性佳，作業空間需求較低，機體邊緣平整，利於加裝隔離紗網進行區域管理，可有效防止蟲體再次進入包裝區，符合集貨場對檢疫作業的實務需求。機械亦可降低果實掉落及損傷風險，並加強殺菌功能，有助於提升鳳梨釋迦果實品質。

臺東場進一步表示，該項技術已取得中華民國新型專利並順利完成技術授權，未來將持續配合政策推動，逐步於各集貨場導入應用，協助產業提升作業效率、改善勞動環境及穩定外銷鮮果品質。透過科技研發成果，實際落地於產業端，期能強化我國鳳梨釋迦外銷體系，提升國際市場競爭力，促進外銷永續發展。