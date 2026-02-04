二代CAR-T估今年納健保 衛福部研議推進第二線治療

「急性淋巴性白血病」是最常見的兒童癌症，好發於3歲到5歲兒童，平均每4位癌童就有1人罹患這種血液疾病。即使治療，也約有1到2%病童會復發；復發後5年存活率僅有3%到5%，但若是接受「CAR-T細胞免疫治療」，這些原本來不及長大的病童就有機會存活下來。

血液及骨髓移植學會理事長葉士芃表示，「5歲的小孩子發病了，可能經過治療就是說半年、一年下來，結果沒有辦法緩解或是又復發。基本上就要趕快去準備做骨髓移植，要不然這小孩子沒有機會活下來，很快、可能幾個月就往生囉。」

醫師表示，所謂「CAR-T細胞免疫治療」，就是從病人身上抽血分離出免疫T細胞，運用基因工程改造技術，讓T細胞嵌合、可辨識和消滅癌細胞，是一種高度個人化治療，兼具基因、免疫及標靶於一身的治療機轉，只要治療1次就可能維持疾病緩解。

國內最新CAR-T大型臨床試驗結果顯示，我國急性淋巴性白血病患者，1年存活率再提升1%、達到87.5%；好發於成年人的「瀰漫性大B細胞淋巴瘤」患者，1年存活率也攀升到64.2%，兩者都高於國際臨床研究。

衛福部長石崇良指出，「第2個CAR-T要申請健保給付，已經在台灣取得了藥證，現在也在申請要進入到健保的給付範圍，目前正在積極的評估當中。」

根據衛福部統計，健保從2023年開始給付CAR-T細胞免疫治療，單一療程費用高達819萬元，是健保史上最昂貴的治療項目；到今年1月底為止，已有90例個案獲得給付，總計近7.3億元藥費，全數由健保支應。

石崇良強調，CAR-T細胞治療是全球趨勢，衛福部將參考國際癌症治療指引，研議將CAR-T推進到第二線治療，嘉惠更多癌症病友。