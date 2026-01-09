二伯吃宵夜爆意外！蔡阿嘎「職業病發作」目睹愛妻慘況

二伯吃螃蟹弄壞門牙，蔡阿嘎職業病發作忙紀錄。（圖／翻攝自嘎嫂二伯Instagram）





百萬YouTuber蔡阿嘎（蔡緯嘉）與二伯育兩名兒子蔡桃貴、蔡波能，夫妻倆不時在社群平台與粉絲們分享生活日常，昨（8）日她發佈一段「門牙噴飛」的意外影片，再度掀起熱烈討論。

蔡阿嘎與二伯昨日更新Instagram，分享一段享用美味螃蟹的側拍影片，笑喊：「今天要尾牙，沒有門牙太蠢了！立刻約醫生把門牙救回來。」影片中，二伯一邊看電視、一邊雙手抓著螃蟹盡情享用，想不到吃到一半就出事了，發出一聲清脆聲響，原來是她的門牙貼片掉了下來，飛到客廳地毯上。

看到二伯門牙貼片飛出去，蔡阿嘎反應相當冷靜，作為影像創作者的他「職業病」發作，隨即拿起手機錄影，紀錄這難得的一刻：「這個時候身為專業的YouTuber，絕對是先拍照的！」二伯對著鏡頭燦笑，正能量喊道：「先笑先拍才是真夫妻啊！」好險緊急找牙醫補救，趕在尾牙之前恢復門面。



