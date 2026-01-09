二伯吃蟹「啪」一聲！門牙飛走啦 蔡阿嘎淡定先拍照

監視器拍下二伯門牙貼片從嘴中彈飛，畫面曝光引發網友熱議。（圖／翻攝自IG，2uncle987，下同）

百萬YouTuber蔡阿嘎（本名蔡緯嘉）與妻子二伯婚後育有兩名兒子蔡桃貴與蔡波能，平時經常在社群平台分享家庭生活。8日深夜，夫妻倆在Instagram與臉書同步上傳一段家中監視器側拍影片，畫面中二伯在宵夜時門牙貼片意外脫落噴飛，引發網友熱議。

二伯深夜與蔡阿嘎在客廳享用螃蟹宵夜，不料門牙貼片意外噴飛。

影片畫面顯示，夫妻倆當時坐在客廳吃宵夜，二伯手拿螃蟹大快朵頤，一邊看電視一邊啃殼，未料突然發出一聲清脆響聲，門牙貼片竟從口中彈出，飛落在地毯上，讓人措手不及。

「蔡阿嘎冷靜拿起手機拍攝，笑稱專業YouTuber第一反應就是先拍照。

面對這突發情況，蔡阿嘎展現影像創作者的「職業反應」，立即冷靜拿出手機拍攝紀錄，並笑說：「這個時候身為專業的YouTuber，絕對是先拍照的！」二伯也大方面對鏡頭，自嘲道：「今天要尾牙，沒有門牙太蠢了！」夫妻倆的互動逗趣自然，展現高度默契。

事後，二伯火速聯繫牙醫，趕在尾牙活動前完成補牙處理，避免因意外影響行程。她還在貼文中開朗寫下：「先笑先拍才是真夫妻啊！」展現樂觀正能量。

影片曝光後吸引大量網友按讚與留言，除笑稱蔡阿嘎反應超冷靜，也有不少人分享自身因啃食硬殼海鮮而損傷牙齒的經驗，提醒應善用工具食用，以保護牙齒健康。





二伯幽默回應今天要尾牙，沒有門牙太蠢了，展現正面態度。

