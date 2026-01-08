二伯嗑大閘蟹門牙斷掉 蔡阿嘎1舉動被虧：一百種離婚的方法

二伯嗑大閘蟹弄斷門牙，老公蔡阿嘎爆笑拍攝影片。（圖／翻攝自 IG@yga0721）

YouTube坐擁超過254萬訂閱的人氣網紅蔡阿嘎，與老婆「二伯」結婚後育有兩個兒子「蔡桃貴」、「蔡波能」，一家四口以真實又逗趣的家庭日常深受粉絲喜愛。夫妻倆也不時會在社群放閃、互虧，互動自然又接地氣。昨（7日）蔡阿嘎再度分享一段「超真實夫妻瞬間」，因二伯吃大閘蟹意外「門牙斷裂」，讓全網笑翻。

蔡阿嘎在IG發出一段影片，幽默寫下：「先笑先拍才是真夫妻啊～」。畫面中，桌上擺著幾盤料理好的大閘蟹，蟹腳整齊放在盤中，旁邊還放著剪刀與沾醬，看起來相當誘人，鏡頭一轉，只見二伯穿著白色連帽外套，盤腿坐在地上，笑得眼睛瞇成一條線、整張臉漲紅，雙手還緊緊捂著肚子，表情無奈又好笑。

原來二伯嗑蟹嗑到太投入，一口使勁咬下時，門牙竟意外當場斷裂，蔡阿嘎得知後，瞬間反應不是關心，而是直接爆笑出聲，下一秒立刻拿起手機全程記錄，笑聲幾乎蓋過畫面，也完美展現兩人多年來培養出的「互虧式」夫妻默契，蔡阿嘎忍不住笑說：「這個時候身為專業的YouTuber絕對是先拍照，妳剛剛在用力啃這個大閘蟹，哎唷好可愛，我看什麼掉了？牙齒掉了」。

影片曝光後，立刻引來大批網友留言朝聖，笑稱：「生活的樂趣就是這種瞬間」、「哎唷哎唷什麼掉了，好可愛」、「有圖有真相」、「真的跟螃蟹有仇」，也有粉絲忍不住替二伯抱不平，調侃蔡阿嘎：「假牙又掉了，這時候就是嘎哥的不對啦！二伯那麼愛吃螃蟹你不是應該去買個蟹夾之類的～」、「這就是你的不對了 怎麼沒有先幫二伯先撥好呢？」、「一百種離婚的方法」，更有人笑虧牙醫品質：「太多次了吧，哪家牙醫黏的，不要去了」。

