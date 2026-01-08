二伯宵夜嗨嗑大閘蟹！下秒「門牙斷掉噴飛」 蔡阿嘎1反應全場笑翻

娛樂中心／黃韻璇報導

網紅蔡阿嘎和二伯結婚後，育有兩個小孩，分別叫做蔡桃貴以及蔡波能，平常夫妻兩人也會在社群中分享生活點滴，沒想到昨（8）日深夜兩人在臉書分享一段影片，夫妻倆在客廳肯大閘蟹啃到一半，二伯的門牙斷掉，門牙貼片整顆飛出去，蔡阿嘎第一反應是淡定拿起手機錄影，也讓眾人笑翻。

蔡阿嘎、二伯8日深夜在臉書分享一段影片，從兩人家中的監視器畫面可以看到，當時夫妻倆正在客廳吃宵夜，二伯邊看電視邊啃大閘蟹，不料啃到一半只聽見「喀」一聲，二伯的門牙整個飛出去，畫面中可以看到一顆白白的牙齒貼片，噴飛到地毯上。

二伯門牙噴飛後，蔡阿嘎第一反應是拿起手機錄影。（圖／翻攝自蔡阿嘎、二伯臉書）

蔡阿嘎看了一眼後淡定拿起手機紀錄，表示「這時候身為專業的YouTuber絕對是先拍照，你剛剛在用力啃這個大閘蟹」，只見阿伯的門牙貼片飛出去後，只剩下小小一顆牙齒本體，讓她笑稱「今天要尾牙，沒有門牙太蠢了！立刻約醫生把門牙救回來」。

網友紛紛留言表示，「這就是做貼片的缺點，會掉，如果沒有找到就要再花一筆錢做回去」、「請善用工具吃螃蟹，牙齒是很珍貴的不要拿來這樣啃」、「就算已經基底很堅固了，也不要這樣做，牙齒很貴」、「已經有工具就不要用牙齒了啦」、「我也是嗑螃蟹咬斷一個門牙，看了牙醫連旁邊犬牙也要裝假牙，花了4萬多」、「我曾經就吃了螃蟹，缺了顆門牙，從今爾後不敢吃了」。

