二伯親子品牌賣酒挨轟「割粉絲韭菜」！蔡阿嘎出手反擊...網一看跪了

網紅蔡阿嘎投入自媒體創作許久，早已累積一票粉絲支持，而他的妻子二伯則創立親子品牌，經營得有聲有色，但近日卻因品牌銷售酒類而遭砲轟割韭菜，對此，蔡阿嘎高EQ回應受到網友稱讚。

近日，有網友表示某個品牌主打台灣製造的親子產品，不過卻推出酒類讓他覺得歪樓，開酸提到「粉絲願意當韭菜被割」沒什麼不好，豈料言論沒有受到其他網友相挺，反而還被一面倒留言洗版「親子品牌受眾是媽媽，為什麼媽媽不能買酒給自己喝」、「買就是韭菜，這標籤貼好大」、「想製造輿論結果被辛苦的媽媽們反撲」。

蔡阿嘎見狀不僅沒有生氣，反而幽默留言糾正網友「不是之後會賣酒，是已經在賣酒」，還強調台灣賣的酒沒有日本貴，呼籲大家安心購買，順勢貼出宣傳影片，高EQ的言論讓網友讚爆，「這局嘎哥100分」、「一頓操作化解酸民攻擊，還順便推廣自家產品」。

蔡阿嘎高EQ反擊酸民。（圖／翻攝自Threads）

