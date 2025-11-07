二信數理及資訊賽 獲獎無數
記者楊耀華∕基隆報導
一一四學年度普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽新北區複賽成績公布，基隆市二信高中囊括資訊科第五名、化學科第六名、生物科一位佳作、物理科及數學科各二位佳作的好成績，其中二信高中張鈞惟、周定澄兩人將代表參加全國決賽。
全國數理及資訊學科能力競賽是教育部為加強輔導公私立普通型高級中等學校數學、自然學科及資訊教育，以提高學生對基礎科學及資訊研究之興趣，並藉以鼓勵學生與校際間相互觀摩，提昇科學教育品質每年舉辦的盛事，並藉以選拔奧林匹亞培訓國手，是高中自然組傾向學生最看重的指標比賽，由各校初賽選出各學科優秀學生代表參加分區複賽，各校無不精銳盡出。
張鈞惟從國小就喜歡資訊科技，花很多時間利用網路資源自學，目前已達到APCS檢測八級。張鈞惟特別提到學習的經驗就是要常想肯問，他經常利用零碎時間思考演算法、圖論的邏輯，有多次飯吃到一半突然靈光乍現，即刻放下碗筷把想法記錄下來，網路自學碰到想不通的地方，除了請教網路上的大神，也善用科技工具「ＡＩ語言模型」做反覆的論證，實力就是這樣點滴累積。
另一位晉級全國賽的周定澄目前還是高二學生，他特別感謝任課老師羅宇信的鼓勵及化學科老師劉效天的指導，還有學校提供設備資源的支持。為了備賽，他自己買書自學高三的課程內容，也因為對化學的熱愛，還在自家準備酸鹼滴定的器材與藥品，反覆精熟演練，一做就是一個多鐘頭，只為了降低那細微的實驗誤差，他認為化學實驗操作能力是致勝關鍵，而且實驗結果差之毫釐失之千里，所以任何步驟都必需再三推敲消除影響結果的變因。
