二信校圖辦生命課程體驗營
記者鄭鈞云∕基隆報導
二信高中圖書館舉辦「有愛關懷─生命課程體驗營」，結合志工培訓與生命教育體驗，引導學生在學習過程中實踐關懷與同理，培養以行動照亮社會的新世代志工。
體驗營以「親身參與」為核心精神，課程內容包含模擬服務、團隊合作、交流反思等單元，讓學生從實作中理解志工服務的真諦。活動主要參與對象為高一新生，學生首次接觸生命課程展現高度興趣與投入，積極參與團隊任務及互動練習，現場氣氛熱絡。
活動中，學生透過分組製作志工服務所需的作品，模擬未來服務現場可能遇到的情境，學習如何面對挑戰與解決問題。體驗營中強調「互助合作」的重要性，學生在過程中學習如何協助他人、共同完成任務，將「關懷」轉化為具體行動。
二信高中圖書館小太陽成長社表示，期望透過此次活動，讓「有愛關懷」的精神在校園扎根，並持續擴散到社會各個角落。
